ارتفاع صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية خلال 10 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 2.568 مليار دينار، مقابل 2.230 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.2 بالمئة.

وفي الجهة المقابلة، انخفضت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 19.8 بالمئة، وصولا إلى 4.049 مليار دينار، مقابل 5.050 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي ، ليصل إلى حوالي 1.481 مليار دينار، مقارنة مع 2.820 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في حين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي نحو 6.617 مليار دينار، مقارنة مع 7.280 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

وبحسب المعطيات الإحصائية، تصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى نحو 842 مليون دينار، مقابل 699 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.5 بالمئة.

كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية حوالي 2.235 مليار دينار، مقابل 2.529 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.

--(بترا)

و ر / ف م/ف ق

31/12/2023 15:10:23