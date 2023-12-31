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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.40% خلال 11 شهرا

12/31/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 4.40 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 135.67 مقابل 141.92 لنفس الفترة من عام 2022.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لهذه الفترة، بمثيلتها من عام 2022، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.37 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.13 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.84 بالمئة.
التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاحد، أشار إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي، ما مقداره 136.42 مقابل 140.56 لنفس الشهر من عام 2022، ،مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.95 بالمئة.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.32 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.97 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.01 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي بنسبة 1.23 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 136.42 مقابل 138.11 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.63 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.81 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.50 بالمئة.
--(بترا)
و ر/ف ق
31/12/2023 15:04:39

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