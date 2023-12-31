العمل النيابية تناقش مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وأكد رئيس اللجنة المحامي رمزي العجارمة، أهمية مشروع القانون كخطوة رائدة لتطوير العمل الاجتماعي، وتنظيم الرعاية الصحية، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المستهدفة بتشاركية وعدالة.

ولفت، بحضور وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد.

من جهتها، قالت بني مصطفى، إن التعديلات جاءت للدور الكبير الملقى على العاملين بالعمل الاجتماعي، ومواكبة للقطاعات الاستراتيجية ومهنة العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعنى بضبط وترخيص العمل الاجتماعي.

وقدم الحضور، جملة ملاحظات واستفسارات حول مشروع القانون لتجويده بما يواكب التطورات في العمل الاجتماعي.

وحضر الاجتماع النواب، محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، وغازي الذنبيات، وعمر النبر، ويزن الشديفات، ونواف الخوالدة، وفليحة السبيتان، وبلال المومني.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة، لمشروع القانون، جاءت لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

31/12/2023 14:58:41