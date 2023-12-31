أكيد: تسجيل 12 إشاعة خلال كانون الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خلال كانون الأول الحالي، 12 إشاعة صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين.

وقال المرصد في تقريره الشَّهري الصادر اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات الشهر الحالي، سجل تراجعا، مقارنة بعددها خلال الشهر الماضي البالغ 18 إشاعة.

وبحسب التقرير، شكلت الإشاعات السياسية، نصف إجمالي الإشاعات المسجلة بـ6 إشاعات، والاقتصادية بنسبة 16.67 بالمئة، بواقع إشاعتين، بينما سجلت الإشاعات الأمنية والاجتماعية والصحية والشأن العام، إشاعة واحدة بنسبة 8.33 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة لكل منها.

وأشار إلى أن 75 بالمئة من الإشاعات المسجلة خلال الشهر الحالي مصدرها داخلي بواقع 9 إشاعات، و25 بالمئة منها مصدرها خارجي بواقع 3 إشاعات، وأن 58 بالمئة من الإشاعات كان وسيلة نشرها والتواصل الاجتماعي بواقع 7 إشاعات، و42 بالمئة منها الإعلام بواقع 5 إشاعات.

وقال التقرير، إن هذه الإشاعات وصلت إلى جمهور المتلقين عبر وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي ومن بينها: "فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وسناب شات"، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ ومنها: "واتساب، وتيليغرام".

وأضاف أنَّه طور منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها "المعلومات غير الصّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ".

--(بترا)

ه ع/ن ح/رق

31/12/2023 14:47:46