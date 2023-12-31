منتدى الاستراتيجيات يصدر تقريرا عن أثر الاضطرابات في باب المندب على التجارة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاحد، تقرير المعرفة قوة بعنوان "أثر الاضطرابات في مضيق باب المندب على التبادل التجاري الأردني"، بهدف الوقوف على واقع حركة التبادل التجاري الأردني ومدى تأثره في حال تم إغلاق المضيق أو استمرت الاضطرابات فيه، نظراً لأهمية هذا المنفذ البحري على المستويين المحلي والعالمي.

فعلى الصعيد العالمي، يستحوذ مضيق باب المندب على ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، منها 10بالمئة من إجمالي تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، وفق مجلة ذي إيكونوميست.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية الأردنية- وفق التقرير - فقد شكل حجم التبادل التجاري الأردني عبر المضيق بالمتوسط خلال الفترة 2020-2022 ما نسبته 28 بالمئة تقريباً من إجمالي التبادل التجاري الكلي للأردن.

وعلى صعيد مستوردات الأردن من خلال المضيق، فقد بلغت نسبتها 30 بالمئة من إجمالي المستوردات الكلية للأردن، والتي وصلت الى حوالي 22 مليار دولار سنوياً خلال نفس الفترة.

وبين التقرير أن أبرز البلدان المستورد منها (بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار سنوياً) هي: الصين، والهند، وجمهورية كوريا، وتايبيه، واليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وفيتنام، وسنغافورة، وبنغلادش، وتايلند، إضافة إلى بلدان أخرى في جنوب افريقيا، وأيضاً أستراليا، ونيوزيلاندا.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السلع المستوردة من الصين والهند تأتي بالعموم عبر مضيق باب المندب، وتشكّل الحصة الأكبر - تقريباً 19 يالمئة - من مستوردات الأردن الكلية من العالم.

أما أبرز المنتجات المستوردة عبر المضيق من تلك البلدان، فقد تمثلت في كل من؛ الآلات والمعدات، والمركبات، والأقمشة والملابس، وبعض الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والخشبية، والمعادن.

وأوضحت نتائج التقرير، أن حصة بعض السلع الواردة إلى الأردن عبر المضيق كالأقمشة مثلا، قد وصلت إلى ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي استيراد الأردن من نفس المنتج من جميع دول العالم، فيما بلغت المستوردات من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 73 بالمئة، أما المركبات فقد شكلت 55 بالمئة.

كما بينت النتائج، أن ما يقارب ثلث مستوردات الأردن تأتي عبر مضيق باب المندب، وبالتالي فإن أي إغلاق للمضيق قد يؤثر بشكل ملموس على السوق الأردني من خلال رفع كلف العملية الإنتاجية نتيجة الانقطاعات المحتملة وارتفاعات كلف الشحن والنقل.

أما بخصوص صادرات الأردن عبر مضيق باب المندب، فقد وصل متوسط قيمة الصادرات الأردنية من خلال المضيق إلى بلدان العالم أكثر من 2.1 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2020 - 2022، وهي تشكل ما نسبته 21.4 بالمئة من إجمالي صادرات الأردن الكلية إلى العالم.

وأبرز البلدان المصدر إليها من خلال المضيق هي ؛ الهند، واندونيسيا، والصين، والبنغلادش، وماليزيا، وأستراليا، واليابان. علما بأن الصادرات إلى الهند عبر المضيق تشكّل ما نسبته 16.6بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية إلى العالم.

وجاءت الصناعات الكيماوية والتعدينية كالأسمدة، والأملاح، والمركبات غير العضوية، كأبرز المنتجات المصدرة الى بلدان العالم عبر المضيق، وبنسبة تركز عالية تصل إلى 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية عبر هذا المعبر.

ومن المتوقع بأن تتأثر صادرات الأردن من الأسمدة بشكل رئيس في حال تم إغلاق المضيق؛ حيث تشكّل حصة تلك الصادرات ما نسبته 54 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية للأسمدة عبر جميع المنافذ.

وخلصت نتائج التقرير الى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي ملموس على كل من المستوردات والصادرات الأردنية مما قد يؤثر على عدة مؤشرات على مستوى الاقتصاد الوطني، في حال تم إغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي لا بد من دراسة البدائل المناسبة والمتاحة من أجل إدارة المخاطر المحتملة من هذا الإغلاق، وتقليل أثرها ما أمكن على المستورد والمصدر والمنتج والمستهلك.

كما، وأكد المنتدى ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وإعادة حالة الاستقرار إلى المنطقة من أجل تعزيز منعتها ونموها الاقتصادي، خاصة في ظل توالي الاضطرابات العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية وانعكاساتها السلبية على اقتصادات العالم والمنطقة والأردن بالتحديد.

--(بترا)

رش/ف ق

31/12/2023 14:38:45