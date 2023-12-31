استحداث أسس لتبسيط إجراءات الموافقة على الدراسات الدوائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أسسا لتبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة.

وهدفت الأسس إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير أصناف جديدة، وبدائل متنوعة من الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين وبأسعار منافسة، تحقيقا للرؤى الملكية السامية في تحقيق الأمن الدوائي واستجابة للتوجيهات الملكية للتحديث الاقتصادي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الأسس المستحدثة، تتضمن عدة معايير لمنح الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة أولوية من حيث التقييم والموافقة من قبل لجنة الدراسات الدوائية في المؤسسة، لا سيما الدراسات المقدمة لأدوية تحمل قيمة مضافة جديدة، وأدوية نوعية ومرتفعة الأسعار كأدوية السرطان والأمراض النادرة التي لا يتوفر لها خيارات علاجية عديدة، مع الحفاظ على تطبيق أعلى مستويات الممارسات السريرية والمخبرية الجيدة، بما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات، وإثبات فعالية ومأمونية الأدوية المحلية والعالمية المرتبطة بالدراسة الدوائية قبل إجازة تداولها.

وأضاف أن هذه الأسس جاءت ضمن حزمة إجراءات تتخذها المؤسسة لتبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المراكز والجهات ذات العلاقة، لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وبما يسهم في تعزيز الصادرات الدوائية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الرائد الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن الأردن أول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بالدراسات الدوائية منذ عام 2001 بهدف تنظيم إجرائها حسب الأسس العالمية المرجعية في هذا المجال ومنها أسس الممارسة السريرية الجيدة (GCP) نظرا لأهمية هذه الدراسات الدوائية كمرحلة أساسية في تطوير الأدوية وكمتطلب لتسجيل البدائل.

--(بترا)

ع د/ن ح/رق

31/12/2023 14:22:56