68 شهيدا بمجزرتين للاحتلال في حي الزيتون وجامعة الأقصى بغزة

68 شهيدا بمجزرتين للاحتلال في حي الزيتون وجامعة الأقصى بغزة
التاريخ
12/31/2023 2:22:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 كانون الأول (بترا)- استشهد 48 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة.
كما استشهد 20 فلسطينيا، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على جامعة الأقصى في غزة التي تأوي آلاف النازحين.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
31/12/2023 14:05:40
MENAFN31122023000117011021ID1107672543
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