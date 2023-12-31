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68 شهيدا بمجزرتين للاحتلال في حي الزيتون وجامعة الأقصى بغزة

12/31/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 كانون الأول (بترا)- استشهد 48 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة.
كما استشهد 20 فلسطينيا، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على جامعة الأقصى في غزة التي تأوي آلاف النازحين.
--(بترا)
أ ش/أ أ/رق
31/12/2023 14:05:40

MENAFN31122023000117011021ID1107672543

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