ترفيعات في وزارة التربية لـ21006 معلمين وإداريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط:
وبينت الوزارة، أن الترفيعات شملت 21006 معلمين ومعلمة وإداريين وإدارية؛ منهم 12466 ترفيعا وجوبيا و8540 جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2023.
ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع 484 للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا، وترفيع 19505 من الفئة الأولى، منهم 11452 ترفيعا وجوبيا و8053 ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع 1501 من الفئة الثانية منهم 1014 ترفيعا وجوبيا و487 جوازيا.
--(بترا)
ع س/رق
31/12/2023 14:03:52
MENAFN31122023000117011021ID1107672542
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