ترفيعات في وزارة التربية لـ21006 معلمين وإداريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط:

وبينت الوزارة، أن الترفيعات شملت 21006 معلمين ومعلمة وإداريين وإدارية؛ منهم 12466 ترفيعا وجوبيا و8540 جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2023.

ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع 484 للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا، وترفيع 19505 من الفئة الأولى، منهم 11452 ترفيعا وجوبيا و8053 ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع 1501 من الفئة الثانية منهم 1014 ترفيعا وجوبيا و487 جوازيا.

--(بترا)

ع س/رق

31/12/2023 14:03:52