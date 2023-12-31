جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 31 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة البترا واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال القانون الدولي الإنساني.
ووقع المذكرة عن جامعة البترا عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور علي الدباس، بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، وعن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة.
وسلم عبد الرحيم، درع الجامعة التكريمي إلى الخصاونة، خلال لقائه في مكتبه في الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تزويد طلابها بالمستجدات في مجال تخصصهم، وتدريبهم على الواقع العملي لتخصصاتهم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التواصل بين الفريقين، وتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى خدمة الوطن والمشاركة بالنشاطات المختلفة والدورات المنظمة من كلا الفريقين، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب وبناء الذات وتطوير الكوادر البشرية.
وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، من خلال المشاركة بتنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاية، وقيام الفريقين بتنظيم نشاطات مشتركة وتعزيز التعاون المشترك بمجال البحث العلمي القانوني المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.
كما تتضمن قيام اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل للفئات المستهدفة في جامعة البترا، بهدف تأهيلهم وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تشكيل مجموعات بحثية مشتركة تتضمن طلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق، لغايات تمكينهم من إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية المتخصصة ذات العلاقة بالقانون الدولي.
--(بترا)
ج ب/أ م/ف ق
31/12/2023 13:57:36
MENAFN31122023000117011021ID1107672541
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