جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 31 كانون الأول (بترا)- وقعت جامعة البترا واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال القانون الدولي الإنساني.

ووقع المذكرة عن جامعة البترا عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور علي الدباس، بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، وعن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة.

وسلم عبد الرحيم، درع الجامعة التكريمي إلى الخصاونة، خلال لقائه في مكتبه في الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تزويد طلابها بالمستجدات في مجال تخصصهم، وتدريبهم على الواقع العملي لتخصصاتهم.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التواصل بين الفريقين، وتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى خدمة الوطن والمشاركة بالنشاطات المختلفة والدورات المنظمة من كلا الفريقين، للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب وبناء الذات وتطوير الكوادر البشرية.

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، من خلال المشاركة بتنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاية، وقيام الفريقين بتنظيم نشاطات مشتركة وتعزيز التعاون المشترك بمجال البحث العلمي القانوني المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

كما تتضمن قيام اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل للفئات المستهدفة في جامعة البترا، بهدف تأهيلهم وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تشكيل مجموعات بحثية مشتركة تتضمن طلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق، لغايات تمكينهم من إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية المتخصصة ذات العلاقة بالقانون الدولي.

--(بترا)

ج ب/أ م/ف ق

31/12/2023 13:57:36