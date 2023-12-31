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الاحتلال يعتقل 4876 فلسطينيا بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى

12/31/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 31 كانون الأول(بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"في السابع من تشرين الأول الماضي نحو 4876 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.
وأضاف في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس، وطالت 10 مواطنين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين وتدمير البنية التحتية، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظتي الخليل ونابلس.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعتين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
31/12/2023 13:57:28

MENAFN31122023000117011021ID1107672540

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