الاحتلال يعتقل 4876 فلسطينيا بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 كانون الأول(بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"في السابع من تشرين الأول الماضي نحو 4876 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.
وأضاف في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس، وطالت 10 مواطنين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين وتدمير البنية التحتية، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظتي الخليل ونابلس.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعتين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
31/12/2023 13:57:28
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