وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى فعاليات إنطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم، بتنظيم من جمعية المساعدة الإسلامية، في مدينة الحسين الرياضية.

وقالت بني مصطفى، إن تسيير هذه القافلة للأيتام جزء من برامج الوزارة بالشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتحديدا جمعية المساعدة الإسلامية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي دأبت الجمعية على تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضافت "أننا نلمس أثر هذه الجهود من خلال ما نراه من أثر إيجابي ومشاعر جيّاشة لدى الأطفال الأيتام، وهناك تعاون مقبل في هذه الإطار سيشمل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية والحماية التابعة للوزارة".

من جهته، أعرب رئيس جمعية المساعدة الإسلامية الدكتور خالد السوداني، عن تقديره وشكره وزارة التنمية الاجتماعية في توديع هذه القافلة من الأطفال الأيتام، وأثره الإيجابي في نفوسهم.

--(بترا)

ح ظ/أ م

31/12/2023 13:56:41