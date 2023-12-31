وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى فعاليات إنطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم، بتنظيم من جمعية المساعدة الإسلامية، في مدينة الحسين الرياضية.
وقالت بني مصطفى، إن تسيير هذه القافلة للأيتام جزء من برامج الوزارة بالشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتحديدا جمعية المساعدة الإسلامية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي دأبت الجمعية على تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضافت "أننا نلمس أثر هذه الجهود من خلال ما نراه من أثر إيجابي ومشاعر جيّاشة لدى الأطفال الأيتام، وهناك تعاون مقبل في هذه الإطار سيشمل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية والحماية التابعة للوزارة".
من جهته، أعرب رئيس جمعية المساعدة الإسلامية الدكتور خالد السوداني، عن تقديره وشكره وزارة التنمية الاجتماعية في توديع هذه القافلة من الأطفال الأيتام، وأثره الإيجابي في نفوسهم.
--(بترا)
ح ظ/أ م
31/12/2023 13:56:41
MENAFN31122023000117011021ID1107672539
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