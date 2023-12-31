نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % في الربع الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وبجسب التقرير، حقق "قطاع الفنادق والمطاعم" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة 5.3 بالمئة، مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

--(بترا)

و ر /ف ج

31/12/2023 13:55:49

