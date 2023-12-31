منتخب كرة اليد يرفع وتيرة التحضيرات في معسكره التدريبي في عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- رفع المنتخب الوطني لكرة اليد من وتيرة التدريبات الفنية والبدنية، في المعسكر التدريبي المقام حاليا في سلطنة عمان.

وخاض المنتخب الوطني مباراته الودية الثانية أمام مستضيفه المنتخب العماني أمس السبت، في العاصمة العمانية مسقط، وانتهت لمصلحة الفريق الشقيق بنتيجة 29-22، التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة بالاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المشاركة بهذه اللقاءات الودية تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب.

ويستعد المنتخب العُماني الشقيق للمشاركة بالبطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، إن المنتخب قدم مستوى جيدا في هذه المباراة، الذي انتهى شوطها الأول بالتعادل 11-11، حيث دفع المدير الفني للمنتخب بتشكيلة ضمت لاعبي المنتخب الوطني للشباب، لمنحهم مزيدا من فرص الاحتكاك.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ق

31/12/2023 13:55:12