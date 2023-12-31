الجمارك تدرج 9 شركات في القائمة الذهبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أدرجت دائرة الجمارك الأردنية 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي، ليصل العدد الاجمالي للشركات المدرجة في البرنامج منذ انطلاقه عام 2005 الى 127 شركة.

وبحسب بيان للجمارك اليوم الأحد، أدرجت الدائرة في الآونة الأخيرة كلا من "مؤسسة الهدف للمواد الكيماوية وشركة مستودع الأدوية العربي وشركة التجمع الطبي العلمي العربي"، في القائمة الذهبية في مجال الاستيراد بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات الجمركية ومتطلبات الأمان الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة، أن هذا البرنامج يقدم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة على التقدم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات فضلا عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

--(بترا)

رش/ أ أ/اح

31/12/2023 13:44:18