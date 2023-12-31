13 شهيدا في خانيونس ومخيم المغازي

غزة 31 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد بقصف لطائرات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، في وقت انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء من مناطق وسط البلد وقيزان النجار في خانيونس بحسب مصادر مطلعة. كما استشهدت فلسطينية بقصف منزل خلف مسجد المهاجرين بمخيم المغازي. --(بترا) أ ش/ أ أ/اح 31/12/2023 13:41:06

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