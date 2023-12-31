13 شهيدا في خانيونس ومخيم المغازي
التاريخ
12/31/2023 2:22:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد بقصف لطائرات الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، في وقت انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء من مناطق وسط البلد وقيزان النجار في خانيونس بحسب مصادر مطلعة.
كما استشهدت فلسطينية بقصف منزل خلف مسجد المهاجرين بمخيم المغازي.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
31/12/2023 13:41:06
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