صحة غزة: 21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

صحة غزة: 21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
التاريخ
12/31/2023 2:22:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 21822 في حين ارتفع عدد المصابين بالقصف الاسرائيلي الى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 86 للعدوان الاسرائيلي على القطاع، ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال 24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
31/12/2023 13:26:07
MENAFN31122023000117011021ID1107672534
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