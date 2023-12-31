صحة غزة: 21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 21822 في حين ارتفع عدد المصابين بالقصف الاسرائيلي الى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 86 للعدوان الاسرائيلي على القطاع، ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال 24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/اح

31/12/2023 13:26:07