ميناء رفح البري يستقبل 8 جرحى من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهر 31 كانون الأول (بترا)- استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 8 جرحى فلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، إلى جانب إدخال شاحنات مساعدات إنسانية ووقود الى غزة.
وقال مصدر مسؤول في محافظة سيناء اليوم الأحد، إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر و "شهداء الأقصى" في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية برفقة 9 من ذويهم.
وأضاف المصدر، إنه تم التنسيق لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 65 فلسطينيا، إلى جانب استقبال 145 شخصا من حملة الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
31/12/2023 13:15:09
MENAFN31122023000117011021ID1107672533
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