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ميناء رفح البري يستقبل 8 جرحى من غزة

12/31/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهر 31 كانون الأول (بترا)- استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 8 جرحى فلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، إلى جانب إدخال شاحنات مساعدات إنسانية ووقود الى غزة.
وقال مصدر مسؤول في محافظة سيناء اليوم الأحد، إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر و "شهداء الأقصى" في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية برفقة 9 من ذويهم.
وأضاف المصدر، إنه تم التنسيق لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 65 فلسطينيا، إلى جانب استقبال 145 شخصا من حملة الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
31/12/2023 13:15:09

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