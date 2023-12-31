العراق يستضيف الدورة الـ56 لاتحاد الجامعات العربية في آذار المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي، اجتماع اللجنة الوزارية العليا الخاصة باستضافة أعمال الدورة الـ 56 لاتحاد الجامعات العربية، التي ستحتضنها العاصمة بغداد في آذار المقبل 2024.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الأحد، وجه الوزير العراقي خلال الاجتماع بتشكيل لجان علمية وفنية ولوجستية وتنظيم واستكمال خارطة الإجراءات المسؤولة عن استضافة هذا الحدث المهم، والذي ستشارك فيه الجامعات والمؤسسات العلمية المنضوية في اتحاد الجامعات العربية.

وأوضح خلال الاجتماع الذي ضم عددا من الوكلاء ورؤساء الجامعات والمديرين العامين، أن أعمال هذه النسخة تتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد، مؤكدا أهمية إرساء المناخات المناسبة للتعاون بين الجامعات في مجالات المعرفة العلمية بوصفها الأداة الفاعلة في التطوير والتنمية.

وأشار إلى أن العراق ومؤسساته يحمل تاريخا ومؤشرا علميا عريقا، جديرا باستضافة واحتضان أعمال اتحاد الجامعات العربية.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، إن الجامعات العراقية حققت تقدماً في تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ما أسهم في تحسين جودة التعليم ومصداقيتها في المجتمع الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجامعات العراقية تمتلك العديد من البرامج التبادلية والشراكات الدولية التي تساهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوسيع المنظور الثقافي والعلمي للطلاب.

--(بترا)

س ص/أ م/ ع ط

31/12/2023 13:08:56