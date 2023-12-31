إصابة ثلاثة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر

إصابة ثلاثة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر
التاريخ
12/31/2023 2:22:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 كانون الأول (بترا)- أصيب ثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية .
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن قوة اسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل حيث اندلعت مواجهات إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي.
--(بترا)
م ف/اح
31/12/2023 12:56:29
MENAFN31122023000117011021ID1107672531
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