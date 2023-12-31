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إصابة ثلاثة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر

12/31/2023 2:22:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 31 كانون الأول (بترا)- أصيب ثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية .
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن قوة اسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل حيث اندلعت مواجهات إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي.
--(بترا)
م ف/اح
31/12/2023 12:56:29

MENAFN31122023000117011021ID1107672531

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