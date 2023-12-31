استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة بقصف إسرائيلي بغزة

استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة بقصف إسرائيلي بغزة
التاريخ
12/31/2023 2:22:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 كانون الأول (بترا) - استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ببيان، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ب ط
31/12/2023 12:20:36
MENAFN31122023000117011021ID1107672529
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