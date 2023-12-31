استشهاد وزير الأوقاف الأسبق يوسف سلامة بقصف إسرائيلي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 كانون الأول (بترا) - استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ببيان، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ب ط

31/12/2023 12:20:36