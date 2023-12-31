التربية والتعليم في 2023 ...مسار مهني لإثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- شهدت وزارة التربية والتعليم انجازات وتطويرا في العملية التعليمية بجميع مساراتها، لاسيما في مجال التعليم الاكاديمي والمهني "التقني" من خلال تطبيق معايير البرنامج الدولي "BTEC" في التعليم.

ويعتبر هذا المسار استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت أولويات خاصة بالتعليم المهني والتقني ضمن خطة عمل تنفيذية بوشر بها العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث من المقرر أن يسهم بتحقيق أعلى معايير الجودة في مخرجات التعليم المهني كون هذا البرنامج يعطي الفرصة للطلبة في الجامعات بتغيير أنماط التعليم الكلاسيكية التقليدية.

وسيستقطب المسار المهني التقني "BTEC" بشكله الجديد الطلبة المتميزين بشكل أكبر من السابق، في مستويات من 1 إلى 7، حيث أن مستويات 1 إلى 3 تُدرس في المدارس الثانوية وتقدم المستويات من 4 إلى 7 في الجامعات.

ويتم تصنيف الطلبة بعد الصف التاسع الى مسارين أكاديمي ومهني، ويعتمد ذلك على رغبة الطالب بالدرجة الأولى اذ ان هناك معايير للتوزيع ضمن 6 خيارات.

وعملت الوزارة على تحديث وتجهيز المشاغل والمختبرات لاستيعاب برامج التعليم المهني، وبناء مدارس مهنية جديدة وتجهيزها لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني كما هو مخطط له.

يشار إلى أن مؤهلات "BTEC " تهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذه المناهج، الكثير من الخبرة العملية بسوق العمل من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات والسلوك المطلوب لسوق العمل ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية.

وقامت الوزارة بوضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" التي تضمن حصول الطالب على وظيفة المستقبل وتخفف نسبة البطالة، حيث تم تطوير المؤهلات المهنية التقنية لمواءمة البيئة المحلية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.

وعملت الوزارة على تطوير مناهج الطلبة من خلال تطوير وحدات دراسية متخصصة لحقول الزراعة والجمال خاصة بالأردن لتتواءم مع البيئة المحلية وتم اختيار وحدات دراسية لكل التخصصات الباقية من المؤهلات الدولية للمستوى الثاني المترجمة للغة العربية وتم تزويد ودعم التخصصات بإطار دعم متكامل، كما تم تطوير موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلاب وتم ترجمة الوثائق للغة العربية.

وجرى خلال العام الحالي تدريب 540 معلما في المرحلة الأولى، على ضمان جودة تطبيق وتقييم الوحدات الدراسية لتخصصات "BTEC" وتدريب المعلمين في كل تخصص على المحتوى والتقييم واستخدام الموارد والأدوات وتم الحصول على اعتماد جميع المدارس المستهدفة باعتماد المنهاج لتكون مراكز لتقديم التخصصات التقنية بناء على تدريب المعلمين.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت برنامج "BTEC" التقني في المدارس الحكومية وعددها 266 مدرسة منها 262 مدرسة حكومية و4 مدارس تابعة لمدارس الثقافة العسكرية، وتم توزيع 515 تخصصا على المدارس المستهدفة، حيث تم توزيع 18 الف طالب على تخصصات المستوى الثاني (الصف العاشر) الستة في المرحلة الأولى وهي "الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات" للعام الدراسي 2023-2024.

كما سيتم إضافة أربعة تخصصات للمستوى الثاني العام الدراسي 2024-2025 وهي البناء والمنشآت والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم، اضافة الى توزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، حيث تم اعتماد 21 معهدا تدريبيا مهنيا يتم توزيعها على 18 مديرية تربية وتعليم، وقد تم ربط تلك المعاهد بمدارس مهنية واعتماد تخصصات مهنية تقنية وتوزيع الطلبة فيها.

-- (بترا)

ع س/أ أ/ب ط

31/12/2023 12:19:03