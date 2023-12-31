لو عاوز تقضيها في البيت.. تعرف على أفضل 5 أفلام لليلة رأس السنة

MENAFN - Youm7) ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العام 2023 وسط استعدادات واحتفالات استقبال عام 2024، لتصبح الليلة هى الفرصة الأخيرة لاتخاذ كل القرارات وإنجاز الأهداف الممكنة قبل حلول العام الجديد، لكن بعيدًا عن كل هذه الالتزامات إذا قررت الاسترخاء والاستمتاع باحتفالات رأس السنة، فهناك الكثير من الأمور الترفيهية لقضاء هذه الليلة المميزة بهدوء.

وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن ليلة رأس السنة الجديدة هي احتفال كبير، وإحدى الطرق المفضلة هي الشعور بالدفء في ملابس النوم ومشاهدة أحد أفضل أفلام ليلة رأس السنة المتنوعة ما بين أفلام كوميدية ورومانسية وكلاسيكية، وكذلك الأفلام المناسبة للعائلة، وفي هذا السياق نقدم من خلال هذا التقرير قائمة بأفضل 5 أفلام لقضاء ليلة رأس السنة بشكل مميز مع العائلة فى المنزل.

New Year's Eve

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار والتوجهات والطبقات الذين تربطهم علاقات غرامية في عشية رأس السنة الجديدة.

New Years Eve

About Time

في عمر الواحد والعشرين، يقوم والد (تيم) بإخباره بسر عظيم تخفيه عائلته، وهو أن كل رجال العائلة لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، مما يمكنهم من العودة لأي لحظة سابقة في حياتهم، أو أي حدث ليعيشوه مجددًا، ويصححوه إذا لزم الأمر، حتى يستقيم الأمر كما يريدون له أن يكون

About Time

High School Musical

في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما

High School Musical

Sex and the City

تدور قصة الفيلم حول أربع صديقات ناجحات في أعمالهن يعشن في نيويورك، ويروي قصص حبهن وحياتهن الجنسية ويستكمل أحداث المسلسل التليفزيوني، الذي حمل نفس الاسم.

Sex and the City

Boogie Nights

(جاك هورنر) مخرج أفلام إباحية يلتقي صدفًة بـ (إيدي آدامز) الذي يعمل نادلًا بمطعم، ويجد أن (إيدي) شاب حسن المظهر، فيدفع به إلى مجال الأفلام الإباحية تحت اسم شهرة هو (ديرك ديجلر)، وسرعان ما يعلو نجم ( ديرك) ويعتلي قمة صناعة الأفلام الإباحية، لكن الغرور والمخدرات يحولا بينه وبين مَن حوله.

Boogie Nights