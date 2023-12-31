هذا ما ينتظر عشاق السينما فى الشهر الأول من 2024.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) ساعات قليلة ويسدل الستار على عام 2023، ويبدأ العام الجديد حيث ينتظر عشاق السينما الكثير من الأعمال المقرر طرحها في 2024 والذي يعض بها أجزاء جديدة من بعض الاعمال التي حظيت بشعبية كبيرة وإعجاب الكثيرين.

ونشرت الصفحة الرسمية لصحيفة Rotten Tomatoes الخاصة بالتقييمات، قائمة خاصة بالأعمال الأكثر انتظارًا للعام الجديد والتي تصدرها كل من masters of the air، وted، وexpats، وecho، و grimsburg.

الاعمال الاكثر انتظارا

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الثالث من

Ted Lasso

فى 15 مارس مع حلقات جديدة تنخفض أسبوعيًا بعد ذلك، وسيتكون الموسم من 12 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول نادى ريتشموند الصاعد حديثًا ويواجه السخرية حيث أن التوقعات الإعلامية تربطه على نطاق واسع بأنه الأخير فى الدورى الإنجليزى الممتاز ، وقد ذهب ناثان (نيك محمد)، الذى تم الترحيب به الآن باعتباره" الطفل الرائع"، للعمل من أجل روبرت (أنتونى هيد) فى وست هام يونايتد.

ويتولى روى كينت (بريت جولدشتاين) منصب مساعد المدرب فى نادى ريتشموند، جنبًا إلى جنب مع بيرد (بريندان هانت)، بينما يتعامل تيد (جايسون سوديكيس) مع ضغوط العمل ، يواصل التعامل مع قضاياه الشخصية، فيما تركز ريبيكا (هانا وادينجهام) على هزيمة روبرت وكيلى (جونو تمبل) وهى تتولى منصب رئيس العلاقات العامة الخاصة بها.



