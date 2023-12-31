كيف تجعل طفلك واثقًا من نفسه؟.. 8 نصائح تربوية يجب اتباعها

MENAFN - Youm7) غالبًا ما نرى فجوة وعدم استقرار في العائلات وقد تنتج عن عدم فهم الآباء لأبنائهم، ما قد يؤدي إلى إحباط الطفل وشعوره بعدم الثقة بنفسه، لذلك نقدم لك بعض النصائح التي قد تفيدك في زيادة ثقة طفلك بنفسه وشعوره بقيمته، وفقًا لموقع "brightside".

احترم حزن طفلك

عندما تجبر طفلك بالقوة بالتوقف عن البكاء فإنه يلجأ إلى العناد وعدم التوقف عن البكاء مما يؤدي إلى تطوير الشك الذاتي والقلق بداخله على المدى الطويل، لذلك يجب عليك أن تفهم منه سبب بكائه والألم الذي يعاني منه لأنك إذا أهملت مشاعر طفلك فإن ذلك سيدمر ثقته بنفسه.

طفل واثق من نفسه







إظهار التعاطف مع الطفل

الأطفال تتصرف مثل تصرف الآباء معهم، فعليك أن تظهر تعاطفك معهم حتى يشعروا بالتالى بالتعاطف تجاه الآخرين.

الدفاع عن الطفل

عندما يقوم الآخرون بإحباط طفلك، مثل أن ينتقد أحد الأشخاص مظهره الخارجي، يجب عليك الدفاع عن مظهر طفلك وتشجيعه بأن الذي يرتديه يبدو رائعاً عليه مما يجعل طفلك يثق بنفسه ولا يستمع إلى آراء الأخرين السلبية.

طفلة واثقة من نفسها إظهار الاهتمام والتفهم

من الأفعال السيئة التي يفعلها الأطفال في بعض الأحيان هي الكذب ولكن عليك أن تتصرف بحكمة وتتجاهل مشاعرك وتهتم بمشاعر طفلك، فالأطفال تلجأ إلى الكذب لكي يتمكنوا من حماية علاقتهم بك ولأنهم علي دراية بعواقب الحكم عليهم والصراخ في وجههم، لذلك تصرف باهتمام وتفهم حتى لا يكررون ذلك الفعل مرة أخرى.

التصحيح للطفل

قد يقول طفلك ألفاظ سيئة مثل السخرية أو التنمر من أحد أفراد أسرته، فعليك أن تتعامل مع ذلك بطريقة صحيحة وهي أن تفهم منه سبب قوله ذلك حتى يتمكن طفلك من بناء القواعد والتصرف بشكل أفضل.

التواصل مع الطفل

يجب عليك أن تتواصل مع طفلك وليس معنى ذلك أن تبذل مجهوداً لإرضائه فالهمس اللطيف والبسيط له تأثير فعال ويمكن أن يظهر أنه مميز بالنسبة لك، كما يؤدي التواصل مع طفلك إلى سلوك أفضل والثقة في المستقبل.

مشاركة الطفل

يشعر الطفل في بعض الأحيان بالوحدة والارتباك بشأن ما يحدث في محيطه مما يسبب له ضرراً سلوكياً، لذلك يجب عليك أن تشاركه التفاصيل حسب عمره مما يجعله يشعر بالأمان العاطفي.

تهنئة الطفل

يجب عليك أن تهنئي طفلك على إنجازه لشئ ما وليس على كمية ما أنجزه مما يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقته بنفسه.