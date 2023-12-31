كيف تجعل طفلك واثقًا من نفسه؟.. 8 نصائح تربوية يجب اتباعها

(MENAFN
- Youm7) غالبًا ما نرى فجوة وعدم استقرار في العائلات وقد تنتج عن عدم فهم الآباء لأبنائهم، ما قد يؤدي إلى إحباط الطفل وشعوره بعدم الثقة بنفسه، لذلك نقدم لك بعض النصائح التي قد تفيدك في زيادة ثقة طفلك بنفسه وشعوره بقيمته، وفقًا لموقع "brightside".
احترم حزن طفلك
عندما تجبر طفلك بالقوة بالتوقف عن البكاء فإنه يلجأ إلى العناد وعدم التوقف عن البكاء مما يؤدي إلى تطوير الشك الذاتي والقلق بداخله على المدى الطويل، لذلك يجب عليك أن تفهم منه سبب بكائه والألم الذي يعاني منه لأنك إذا أهملت مشاعر طفلك فإن ذلك سيدمر ثقته بنفسه.
طفل واثق من نفسه
إظهار التعاطف مع الطفل
الأطفال تتصرف مثل تصرف الآباء معهم، فعليك أن تظهر تعاطفك معهم حتى يشعروا بالتالى بالتعاطف تجاه الآخرين.
الدفاع عن الطفل
عندما يقوم الآخرون بإحباط طفلك، مثل أن ينتقد أحد الأشخاص مظهره الخارجي، يجب عليك الدفاع عن مظهر طفلك وتشجيعه بأن الذي يرتديه يبدو رائعاً عليه مما يجعل طفلك يثق بنفسه ولا يستمع إلى آراء الأخرين السلبية.
طفلة واثقة من نفسها إظهار الاهتمام والتفهم
من الأفعال السيئة التي يفعلها الأطفال في بعض الأحيان هي الكذب ولكن عليك أن تتصرف بحكمة وتتجاهل مشاعرك وتهتم بمشاعر طفلك، فالأطفال تلجأ إلى الكذب لكي يتمكنوا من حماية علاقتهم بك ولأنهم علي دراية بعواقب الحكم عليهم والصراخ في وجههم، لذلك تصرف باهتمام وتفهم حتى لا يكررون ذلك الفعل مرة أخرى.
التصحيح للطفل
قد يقول طفلك ألفاظ سيئة مثل السخرية أو التنمر من أحد أفراد أسرته، فعليك أن تتعامل مع ذلك بطريقة صحيحة وهي أن تفهم منه سبب قوله ذلك حتى يتمكن طفلك من بناء القواعد والتصرف بشكل أفضل.
التواصل مع الطفل
يجب عليك أن تتواصل مع طفلك وليس معنى ذلك أن تبذل مجهوداً لإرضائه فالهمس اللطيف والبسيط له تأثير فعال ويمكن أن يظهر أنه مميز بالنسبة لك، كما يؤدي التواصل مع طفلك إلى سلوك أفضل والثقة في المستقبل.
مشاركة الطفل
يشعر الطفل في بعض الأحيان بالوحدة والارتباك بشأن ما يحدث في محيطه مما يسبب له ضرراً سلوكياً، لذلك يجب عليك أن تشاركه التفاصيل حسب عمره مما يجعله يشعر بالأمان العاطفي.
تهنئة الطفل
يجب عليك أن تهنئي طفلك على إنجازه لشئ ما وليس على كمية ما أنجزه مما يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقته بنفسه.
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