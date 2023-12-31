هعمل فورمة الساحل من أول يناير.. خطط يضعها البعض كل عام ولم تنفذ

MENAFN - Youm7) يضع الكثير من الأشخاص خططًا جديدة كل عام، بهدف تجديد حياتهم، ولكن بعد التفكير وكتابة هذه الخطط، قد يتكاسل البعض عن تنفيذها ليفاجئوا بنهاية العام بأن هذه الخطط لم تنفذ بعد، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز خطط يضعها الأشخاص ولم ينفذوها.

خطط يضعها الأشخاص كل عام إنقاص الوزن

يخطط البعض لإنقاص أوزانهم الزائدة التي اكتسبوها خلال العام الحالي، ولكن يكثرون في تناول الطعام ولا يستطيعون التحكم في شهيتهم، الأمر الذى يؤدى إلى اكتسابهم المزيد من الوزن طوال الوقت.

فورمة الساحل

يخطط البعض للذهاب لإحدى صالات الألعاب الرياضية للحصول على جسم رشيق ورياضى والمعروف باسم "فورمة الساحل"، ولكن يتكاسل البعض عن ممارسة تمرين رياضى حتى وإن كان في المنزل.

هطلع الأول على الدفعة

قد يقرر البعض عند بداية العام بأن يخطط لمذاكرة دروسه جيداً ويحافظ على وقته حتى يتميز ويصبح الأول على الدفعة، ولكن لا يستطيع بعد ذلك الوفاء بالوعد الذى قطعه مع نفسه ويتراجع بعد ذلك عن هدفه.

هلف العالم كله

قد يخطط البعض بالسفر حول العالم، ويرتب للحصول على النقود التي تساعده على تحقيق ذلك ليفاجأ في نهاية العام بأنه شعر بالكسل وأهدر أمواله في شراء أشياء قد يكون ليس في حاجة لها.

خطة عام 2024







