هعمل فورمة الساحل من أول يناير.. خطط يضعها البعض كل عام ولم تنفذ

(MENAFN
- Youm7) يضع الكثير من الأشخاص خططًا جديدة كل عام، بهدف تجديد حياتهم، ولكن بعد التفكير وكتابة هذه الخطط، قد يتكاسل البعض عن تنفيذها ليفاجئوا بنهاية العام بأن هذه الخطط لم تنفذ بعد، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز خطط يضعها الأشخاص ولم ينفذوها.
خطط يضعها الأشخاص كل عام إنقاص الوزن
يخطط البعض لإنقاص أوزانهم الزائدة التي اكتسبوها خلال العام الحالي، ولكن يكثرون في تناول الطعام ولا يستطيعون التحكم في شهيتهم، الأمر الذى يؤدى إلى اكتسابهم المزيد من الوزن طوال الوقت.
فورمة الساحل
يخطط البعض للذهاب لإحدى صالات الألعاب الرياضية للحصول على جسم رشيق ورياضى والمعروف باسم "فورمة الساحل"، ولكن يتكاسل البعض عن ممارسة تمرين رياضى حتى وإن كان في المنزل.
هطلع الأول على الدفعة
قد يقرر البعض عند بداية العام بأن يخطط لمذاكرة دروسه جيداً ويحافظ على وقته حتى يتميز ويصبح الأول على الدفعة، ولكن لا يستطيع بعد ذلك الوفاء بالوعد الذى قطعه مع نفسه ويتراجع بعد ذلك عن هدفه.
هلف العالم كله
قد يخطط البعض بالسفر حول العالم، ويرتب للحصول على النقود التي تساعده على تحقيق ذلك ليفاجأ في نهاية العام بأنه شعر بالكسل وأهدر أمواله في شراء أشياء قد يكون ليس في حاجة لها.
خطة عام 2024
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