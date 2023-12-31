أبراج مش هتخرج تحتفل برأس السنة النهاردة.. بسبب حبهم للنوم

MENAFN - Youm7) سفر وفسحة وسينما وألعاب، يستعد الكثيرون للاحتفال بليلة رأس السنة فالبعض يفضل السفر والخروج والبعض الآخر يفضل الاحتفال بالمنزل مع الأسرة، ولكن هناك بعض الأشخاص يعشقون النوم ولا يفضلون أجواء الاحتفال ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

برج الحمل

على الرغم أن برج الحمل من الأبراج الاجتماعية ولها علاقات كثيرة ولكنها تهوى النوم مبكرًا وخصوصًا عندما يكون لديهم خطة لقضاء ليلة في الخارج.







برج الثور

يعتبر أصحاب برج الثور من الأشخاص الناجحة في عملها ولكن فإن النشاط التالي الذي يرونه الأفضل بالنسبة لهم هو النوم، و يقومون أحيانًا بتصنيف أسبوعهم إلى أيام عمل و قيلولة وهذا يساعدهم على العمل بشكل أفضل ويشعرون بالنشاط بعد تلك القيلولة وعليهم أن يتناسب مع وقت النوم في النهار أو في أي مكان .

برج السرطان

يفكر مواليد برج السرطان كثيرًا ويشعرون بالقلق كثيرًا، لذا ينتهي بهم الأمر عمومًا إلى النوم أثناء النهار أو الليل و تجعلهم القيلولة يشعرون بالارتياح ، وهما من الأشخاص الذين من الصعب أن يحتفلوا برأس السنة ويفضلون النوم عن ذلك.











برج القوس

مواليد برج القوس مغامرون، لذلك يمكن أن تكون دورة نومهم متوقفة قليلاً ومع ذلك، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للنوم كلما أمكن ذلك للحاق به حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببقية الوقت.

برج الحوت

الحوت من أكثر الأبراج المحبة للنوم ويمكنهم التخلي عن أي شيء مقابل النوم، لذلك فهم من أكثر الأشخاص الذى تفضل النوم عن الاحتفال بليلة رأس السنة حتى لو كانت في المنزل.