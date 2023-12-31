أبراج مش هتخرج تحتفل برأس السنة النهاردة.. بسبب حبهم للنوم

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- Youm7) سفر وفسحة وسينما وألعاب، يستعد الكثيرون للاحتفال بليلة رأس السنة فالبعض يفضل السفر والخروج والبعض الآخر يفضل الاحتفال بالمنزل مع الأسرة، ولكن هناك بعض الأشخاص يعشقون النوم ولا يفضلون أجواء الاحتفال ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".
برج الحمل
على الرغم أن برج الحمل من الأبراج الاجتماعية ولها علاقات كثيرة ولكنها تهوى النوم مبكرًا وخصوصًا عندما يكون لديهم خطة لقضاء ليلة في الخارج.
برج الثور
يعتبر أصحاب برج الثور من الأشخاص الناجحة في عملها ولكن فإن النشاط التالي الذي يرونه الأفضل بالنسبة لهم هو النوم، و يقومون أحيانًا بتصنيف أسبوعهم إلى أيام عمل و قيلولة وهذا يساعدهم على العمل بشكل أفضل ويشعرون بالنشاط بعد تلك القيلولة وعليهم أن يتناسب مع وقت النوم في النهار أو في أي مكان .
برج السرطان
يفكر مواليد برج السرطان كثيرًا ويشعرون بالقلق كثيرًا، لذا ينتهي بهم الأمر عمومًا إلى النوم أثناء النهار أو الليل و تجعلهم القيلولة يشعرون بالارتياح ، وهما من الأشخاص الذين من الصعب أن يحتفلوا برأس السنة ويفضلون النوم عن ذلك.
برج القوس
مواليد برج القوس مغامرون، لذلك يمكن أن تكون دورة نومهم متوقفة قليلاً ومع ذلك، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للنوم كلما أمكن ذلك للحاق به حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببقية الوقت.
برج الحوت
الحوت من أكثر الأبراج المحبة للنوم ويمكنهم التخلي عن أي شيء مقابل النوم، لذلك فهم من أكثر الأشخاص الذى تفضل النوم عن الاحتفال بليلة رأس السنة حتى لو كانت في المنزل.
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