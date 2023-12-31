أغلى مبيعات عقارات مشاهير هوليوود بعام 2023.. كسبوا ملايين الدولارات السنة دى

(MENAFN
- Youm7) يحرص الكثير من المشاهير حول العالم على شراء عقارات باهظة الثمن، والتي بعد سنوات يعرضونها للبيع لأسباب مختلفة، وخلال عام 2023، باع عدد من المشاهير العديد من العقارات والتي صنفت على أنها أغلى مبيعات العقارات لمشاهير هوليوود لعام 2023، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أغلى مبيعات العقارات لمشاهير هوليوود لعام 2023
باع الممثل مارك والبيرج قصره الضخم بكاليفورنيا الذى يقدر قيمته بـ
46.7 مليون دولار وجاء قصر مارك حيث يعتبر قصره مترامي الأطراف الذي يبلغ مساحته 30500 قدم مربع في بيفرلي بارك، جنوب كاليفورنيا، مقابل 55 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.
منزل مارك والبيرج
وحصل على المركز الثانى نجم هوليوود
براد بيت حيث باع مجمع فيليز الذي يملكه منذ فترة طويلة في لوس أنجلوس ويقدر بـ31.3 مليون دولار في أبريل من هذا العام مقابل مبلغ 33 مليون دولار.
منزل براد بيت
وباع الزوجان المنفصلان جو جوناس وصوفي
تورنر قصرهما المذهل الذى يطل على الواجهة البحرية في ميامي مقابل 15 مليون دولار في أغسطس 2023.
قصر جو جوناس وصوفى
باعت النجمة جنيفر لوبيز قصرها في بيل إير في كاليفورنيا، بعد تسعة أشهر من إدراج العقار، وهو آخر منزل لها قبل زواجها من بن أفليك مقابل 34 مليون دولار بعد أن طلبت في البداية 42.5 مليون دولار في فبراير الماضى.
منزل جنيفر لوبيز
باعت نجمة الغناء سيلين ديون قصرها المترامي الأطراف في لاس فيجاس مقابل 30 مليون دولار في مايو الماضي وكانت اشترته في عام 2017 مقابل 9.2 مليون دولار، وبالتالي تضاعف استثمارها ثلاث مرات.
قصر
سيلين ديون
MENAFN31122023000132011024ID1107672519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.