أغلى مبيعات عقارات مشاهير هوليوود بعام 2023.. كسبوا ملايين الدولارات السنة دى

MENAFN - Youm7) يحرص الكثير من المشاهير حول العالم على شراء عقارات باهظة الثمن، والتي بعد سنوات يعرضونها للبيع لأسباب مختلفة، وخلال عام 2023، باع عدد من المشاهير العديد من العقارات والتي صنفت على أنها أغلى مبيعات العقارات لمشاهير هوليوود لعام 2023، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أغلى مبيعات العقارات لمشاهير هوليوود لعام 2023

باع الممثل مارك والبيرج قصره الضخم بكاليفورنيا الذى يقدر قيمته بـ

46.7 مليون دولار وجاء قصر مارك حيث يعتبر قصره مترامي الأطراف الذي يبلغ مساحته 30500 قدم مربع في بيفرلي بارك، جنوب كاليفورنيا، مقابل 55 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.

منزل مارك والبيرج

وحصل على المركز الثانى نجم هوليوود

براد بيت حيث باع مجمع فيليز الذي يملكه منذ فترة طويلة في لوس أنجلوس ويقدر بـ31.3 مليون دولار في أبريل من هذا العام مقابل مبلغ 33 مليون دولار.

منزل براد بيت

وباع الزوجان المنفصلان جو جوناس وصوفي

تورنر قصرهما المذهل الذى يطل على الواجهة البحرية في ميامي مقابل 15 مليون دولار في أغسطس 2023.

قصر جو جوناس وصوفى

باعت النجمة جنيفر لوبيز قصرها في بيل إير في كاليفورنيا، بعد تسعة أشهر من إدراج العقار، وهو آخر منزل لها قبل زواجها من بن أفليك مقابل 34 مليون دولار بعد أن طلبت في البداية 42.5 مليون دولار في فبراير الماضى.

منزل جنيفر لوبيز

باعت نجمة الغناء سيلين ديون قصرها المترامي الأطراف في لاس فيجاس مقابل 30 مليون دولار في مايو الماضي وكانت اشترته في عام 2017 مقابل 9.2 مليون دولار، وبالتالي تضاعف استثمارها ثلاث مرات.

قصرسيلين ديون