5 تصميمات مميزة لبوت فوق الركبة.. مناسب للحفلات فى الشتاء

(MENAFN
- Youm7) ارتداء "البوت"، يساعد فى الحصول على أفضل إطلالة شتوية مميزة للكثير من الفتيات، لذلك يتجهن إليه خاصة في المناسبات والأعياد، لأنه يساعدهن فى الحصول على إطلالة جذابة ومريحة، ووفقًا لما ذكره موقع harpersbazaa يوجد 5 أنواع لـ"البوت" فوق الركبة، من المهم معرفتهم قبل شرائهم في هذا الموسم، وتحديد الأنواع التي بحاجة إليها، ومنها:
حذاء بكعب رفيع
هو من أكثر الأنواع انتشارًا ويتميز بالجاذبية، ومثالي في الارتداء بالحفلات والمناسبات المميزة، وكعبه يشبه قطرة الماء.
حذاء بكعب رفيع
الكعب السميك
للتحرك بحرية وعدم الشعور بالخوف والقلق في كل التحركات التي تقومين بها وسط تجمعات العائلة أو الأصدقاء، يكون البوت فوق الركبة ذو الكعب السميك هو الاختيار الأفضل لكٍ.
الكعب السميك الكعب المائل
والبوت فوق الركبة ذو الكعب المائل هو من أكثر الأحذية التي تضيف إلى إطلالتك المزيد من الإثارة والاهتمام، ويتناسب مع جميع الملابس الشتوية.
الكعب المائل الكعب المسطح
إذا كنت ممن لا يفضلن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، فإن بوت فوق الركبة ذو الكعب المسطح هو الخيار الأمثل لك، ويتميز بالراحة والسهولة في ارتدائه.
الكعب المسطح الكعب المطاطي
يتميز بالخياطة المتباينة والنعل السميك، ومثالي لأيام المطر، وتفضل الكثير من الفتيات ارتدائه للحصول على إطلالة أكثر جرأة.
الكعب المطاطي
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