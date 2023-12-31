5 تصميمات مميزة لبوت فوق الركبة.. مناسب للحفلات فى الشتاء

MENAFN - Youm7) ارتداء "البوت"، يساعد فى الحصول على أفضل إطلالة شتوية مميزة للكثير من الفتيات، لذلك يتجهن إليه خاصة في المناسبات والأعياد، لأنه يساعدهن فى الحصول على إطلالة جذابة ومريحة، ووفقًا لما ذكره موقع harpersbazaa يوجد 5 أنواع لـ"البوت" فوق الركبة، من المهم معرفتهم قبل شرائهم في هذا الموسم، وتحديد الأنواع التي بحاجة إليها، ومنها:

حذاء بكعب رفيع

هو من أكثر الأنواع انتشارًا ويتميز بالجاذبية، ومثالي في الارتداء بالحفلات والمناسبات المميزة، وكعبه يشبه قطرة الماء.

حذاء بكعب رفيعالكعب السميك

للتحرك بحرية وعدم الشعور بالخوف والقلق في كل التحركات التي تقومين بها وسط تجمعات العائلة أو الأصدقاء، يكون البوت فوق الركبة ذو الكعب السميك هو الاختيار الأفضل لكٍ.

الكعب السميك الكعب المائل

والبوت فوق الركبة ذو الكعب المائل هو من أكثر الأحذية التي تضيف إلى إطلالتك المزيد من الإثارة والاهتمام، ويتناسب مع جميع الملابس الشتوية.

الكعب المائل الكعب المسطح

إذا كنت ممن لا يفضلن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، فإن بوت فوق الركبة ذو الكعب المسطح هو الخيار الأمثل لك، ويتميز بالراحة والسهولة في ارتدائه.

الكعب المسطح الكعب المطاطي

يتميز بالخياطة المتباينة والنعل السميك، ومثالي لأيام المطر، وتفضل الكثير من الفتيات ارتدائه للحصول على إطلالة أكثر جرأة.





الكعب المطاطي















