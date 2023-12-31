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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.18% خلال جلسات شهر ديسمبر

12/31/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 82.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.



كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.478 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 5.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.



وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 843.1 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 28.9 مليار ورقة منفذة على 2.553 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.03% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.97%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 46.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 918.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 24.6 مليار جنيه، بحجم تداول 15.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 71.3 مليار جنيه بحجم تداول 19.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2 مليون عملية.












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