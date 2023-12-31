Sunday, 31 December 2023 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غدا الإثنين.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

12/31/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Youm7) قرر
البنك المركزي المصري
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الإثنين الموافق الأول من يناير 2024،
وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

وقال
البنك المركزي
في بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.








MENAFN31122023000132011024ID1107672515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث