Sunday, 31 December 2023 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود 8 قطاعات بالبورصة بآخر جلسات 2023 على رأسها الشحن

12/31/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، يليه قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وصعد قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.



فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 950.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.41%، والعرب على 3.43%، واستحوذت المؤسسات على 20.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.11%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 141 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 152.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة












MENAFN31122023000132011024ID1107672514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث