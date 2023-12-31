صدر حديثًا.. ديوان خارج من الأرض يضم 15 قصيدة لـ مدحت دسوقى

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "خارج من الأرض"، للشاعر مدحت دسوقى، ومن المقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، والتي تنطلق يوم 24 يناير 2024، في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

غلاف الديوان

ويضم 15 قصيدة وهم "زعلان، غرام قديم، خيانة، مشهد حزين، غموض، عشرة، عازف الكمان، نفس وحيد، قلب سماوى، شيء من لحمنا، عتاب، حدوته، موته قلب، خارج من الأرض، أمل".

ومن قصائد الديوان:

غرام قديم

بينى وبينك

شباك بعيد

وسواد رموش

وقلب لامس ف الهوا زغاريت

كل البيوت عن قريب بتبوش

يا حمام ع الإيد

علمنى أشوف

حبل الغسيل محدوف

والنيل بيشربنى كسوف

ريحتك بترجع كل ما انشف

والخوف عليكى شهد بلسم

ملهوف أو عطوف

تلميذ أنا

لكى أعرف

"إن صوت عصفور معناه" أحبك

البراءة يا حبيبتى

تفضح العشاق ف الدموع

صدرى نازل دق

والمراكب زي شعرك

سايبة الفوانيس ع الضلوع

عودينى ألمس الأرض بالراحة

الشفايف كرهت التوت اللى من غير رزق

واسمعينى قبل ما انسى

قميصى جنب فستانك بيحلى

والصراحة انى بأعشق كل مرة

لكنى بأنسى