صدر حديثًا.. ديوان خارج من الأرض يضم 15 قصيدة لـ مدحت دسوقى

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "خارج من الأرض"، للشاعر مدحت دسوقى، ومن المقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، والتي تنطلق يوم 24 يناير 2024، في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.
غلاف الديوان
ويضم 15 قصيدة وهم "زعلان، غرام قديم، خيانة، مشهد حزين، غموض، عشرة، عازف الكمان، نفس وحيد، قلب سماوى، شيء من لحمنا، عتاب، حدوته، موته قلب، خارج من الأرض، أمل".
ومن قصائد الديوان:
غرام قديم
بينى وبينك
شباك بعيد
وسواد رموش
وقلب لامس ف الهوا زغاريت
كل البيوت عن قريب بتبوش
يا حمام ع الإيد
علمنى أشوف
حبل الغسيل محدوف
والنيل بيشربنى كسوف
ريحتك بترجع كل ما انشف
والخوف عليكى شهد بلسم
ملهوف أو عطوف
تلميذ أنا
لكى أعرف
"إن صوت عصفور معناه" أحبك
البراءة يا حبيبتى
تفضح العشاق ف الدموع
صدرى نازل دق
والمراكب زي شعرك
سايبة الفوانيس ع الضلوع
عودينى ألمس الأرض بالراحة
الشفايف كرهت التوت اللى من غير رزق
واسمعينى قبل ما انسى
قميصى جنب فستانك بيحلى
والصراحة انى بأعشق كل مرة
لكنى بأنسى
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