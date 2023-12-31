شاهد اللوحات الأخيرة للفنان العالمي فان جوخ بعد طرحها فى معرض فرنسى

(MENAFN
- Youm7) قليل من الفنانين عبر التاريخ استحوذوا على العقول مثل الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ ، الذي أنتج على مدار حياته المهنية القصيرة نسبيًا - حوالي عقد من الزمن - أكثر من 900 لوحة، بعضها الأكثر شهرة في الفن الغربي التاريخ، مثل زهور عباد الشمس (1888) والليلة المرصعة بالنجوم
(1889)
فان جوخ أيضًا كان يعاني باستمرار من متاعب مست صحته العقلية طوال حياته، فأمضى الفنان عامًا واحدًا في مستشفى للأمراض النفسية في سان ريمي دو بروفانس قبل أن ينتقل خارج باريس إلى أوفير سور واز بفرنسا في 20 مايو 1890، وفقا لما ذكره موقع ارت نت.
وأقام هناك حتى وفاته بعد بضعة أشهر فقط، وتميزت أعماله في هذه الفترة من حياته المهنية بأسلوبها الإبداعي، حيث أنتج 73 لوحة و33 رسمًا، بما في ذلك الروائع المشهورة صورة الدكتور بول جاشيت ، والكنيسة في أوفير سور واز ، وويتفيلد مع الغربان. .
وقد قدم معرض متنقل بعنوان "فان جوخ في أوفير سور واز.. الأشهر الأخيرة"، ينظمه متحف دورسيه في باريس ومتحف فان جوخ بهولندا، ويدور المعرض حول اللوحات التى رسمها فان جوخ في أواخر حياته وهنا نتوقف مع مجموعة من لوحات فان جوخ الأخيرة.
أحدى لوحات فن جوخ
اديلين رافوكس
الدكتور غاشيه
يتألف المعرض من 40 لوحة وما يقرب من 20 رسماً للفنان، ويقدم نظرة موضوعية على ممارساته خلال الأشهر الأخيرة من حياته - بما في ذلك المناظر الطبيعية والصور الشخصية والصور الساكنة - بالإضافة إلى قسم وثائقي مخصص يضيء السياق الذي عمل فيه وذلك عبر صور القرية وأهلها في ذلك الوقت.
حديقة اوفير سور واز
دكتور بول جاشيت
القصر الكبير باتريس شميدت دورسيه حى
القصر الكبير باتريس شميدت
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