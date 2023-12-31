شاهد اللوحات الأخيرة للفنان العالمي فان جوخ بعد طرحها فى معرض فرنسى

MENAFN - Youm7) قليل من الفنانين عبر التاريخ استحوذوا على العقول مثل الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ ، الذي أنتج على مدار حياته المهنية القصيرة نسبيًا - حوالي عقد من الزمن - أكثر من 900 لوحة، بعضها الأكثر شهرة في الفن الغربي التاريخ، مثل زهور عباد الشمس (1888) والليلة المرصعة بالنجوم(1889)

فان جوخ أيضًا كان يعاني باستمرار من متاعب مست صحته العقلية طوال حياته، فأمضى الفنان عامًا واحدًا في مستشفى للأمراض النفسية في سان ريمي دو بروفانس قبل أن ينتقل خارج باريس إلى أوفير سور واز بفرنسا في 20 مايو 1890، وفقا لما ذكره موقع ارت نت.

وأقام هناك حتى وفاته بعد بضعة أشهر فقط، وتميزت أعماله في هذه الفترة من حياته المهنية بأسلوبها الإبداعي، حيث أنتج 73 لوحة و33 رسمًا، بما في ذلك الروائع المشهورة صورة الدكتور بول جاشيت ، والكنيسة في أوفير سور واز ، وويتفيلد مع الغربان. .

وقد قدم معرض متنقل بعنوان "فان جوخ في أوفير سور واز.. الأشهر الأخيرة"، ينظمه متحف دورسيه في باريس ومتحف فان جوخ بهولندا، ويدور المعرض حول اللوحات التى رسمها فان جوخ في أواخر حياته وهنا نتوقف مع مجموعة من لوحات فان جوخ الأخيرة.

أحدى لوحات فن جوخ





اديلين رافوكس





الدكتور غاشيه





يتألف المعرض من 40 لوحة وما يقرب من 20 رسماً للفنان، ويقدم نظرة موضوعية على ممارساته خلال الأشهر الأخيرة من حياته - بما في ذلك المناظر الطبيعية والصور الشخصية والصور الساكنة - بالإضافة إلى قسم وثائقي مخصص يضيء السياق الذي عمل فيه وذلك عبر صور القرية وأهلها في ذلك الوقت.







حديقة اوفير سور واز





دكتور بول جاشيت





القصر الكبير باتريس شميدت دورسيه حى





القصر الكبير باتريس شميدت



