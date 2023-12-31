خبير آثار: الاكتشافات الأثرية فى 2023 تؤكد اهتمام الدولة بالآثار المصرية

MENAFN - Youm7) قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار إن الاكتشافات الأثرية خلال هذا العام تعنى نجاح الدولة فى خطتها خلال الثمانية سنوات الماضية فى تطوير السياحة باعتبارها قاطرة التنمية لتنشيط لكافة أوجه النشاط الاقتصادى، ومن المقومات الرئيسية للسياحة السياحة التاريخية والروحية، ووفرت الدعم المالى لأعمال الحفائر، فهناك 50 بعثة آثار مصرية غير 250 بعثة أجنبية تمثلها 25 دولة مع مساندة الإعلام فى النشر والترويج محليًا ودوليًا لهذه الاكتشافات بنشاط ملحوظ وملموس لمجموعة متخصصة من صحفى الآثار والسياحة بالمواقع الإخبارية المختلفة مما خلّق نوعًا من الصحافة المتميزة فى مصر فى هذا المجالالولع بالحضارة المصرية.وأضاف الدكتور ريحان بأن هذه الاكتشافات أصبح لها تأثير دولى فى إحياء الولع بالحضارة المصرية للجيل الجديد، الذى بدأ فى القرن 19 باكتشاف خبيئة الدير البحرى عام 1881 على يد 3 أشقاء من عائلة عبدالرسول كانت تضم مومياوات مجموعة من أهم الملوك الذين حكموا مصر القديمة منهم "رمسيس الثاني"، و"أمنحوتب الثالث"، و"سيتي الأول"، و"سقنن رع"، و"أحمس"، و"تحوتمس الثالث"، "أمنحوتب الثاني". وضمت 153 تابوتًا، إلى جانب العديد من الصناديق التي احتوت على تماثيل الخدم "الأوشابتي"، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من البرديات النادرة، وخبيئة أمنحتب الثانى عام 1898 الذى اكتشفها عالم الآثار الفرنسى فيكتور لوريه عام 1898، وضمت خبيئة للمومياوات الملكية KV35، فى وادى الملوك بالأقصر لمومياء أمنحتب الثانى، تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، مرنبتاح، سا بتاح، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، ستى الثاني، والملكة تي، والتي أنشأت بما يسمى الولع بالحضارة المصرية وبدأ التفكير فى دراسة الآثار المصرية ليخصص علم خاص بمصر يطلق عليه "علم المصريات"، وبدأ الولع لدى الجيل الجديد فى مصر والعالم بعد أن شاهد نقل 22 مومياء من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة اكتشاف حوت وسفينة غارقة ويشير الدكتور ريحان إلى اكتشاف بقايا حوت بواسطة الجامعة الأميركية في القاهرة عاش في مصر قبل 41 مليون سنة بوادى الريان بالفيوم، يعد من أقدم أحافير هذا النوع من الحيتان في إفريقيا، كما كشفت البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار على بعد 650 مترًا من شاطئ منطقة العلمين المصرية، عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار (الأمفورات) تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد أشارت إلى الأهمية التجارية للعديد من الموانىء بالساحل الشمالى تؤكد على مكانة مصر وعلاقاتها التجارية والاقتصادية بجيرة رودس باليونان الأقصر قبلة العالم الحضارية ويشير الدكتور ريحان لأهم الاكتشافات فى الأقصر وهى المدينة الرومانية بمنطقة قصر يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة تُعد امتدادًا لمدينة طيبة القديمة كشفت عنها بعثة آثار المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، وبحكم أنها مدينة متكاملة فتضمنت الاكتشافات مناطق سكنية وورش حدادة لنشاط المعيشة اليومى وقد برع قدماء المصريين فى تعدين النحاس والفيروز بسيناء وكان لهم طريقًا للتعدين من العين السخنة حتى سرابيط الخادم، كما كشف عن برجين للحمام يستخدمان لإيواء الطيور من القرنين الثاني والثالث الميلاديين، وعثر داخلهما على الكثير من الأواني الفخارية التي كانت تُستخدم كأعشاش للحمام بدأ استخدامها فى العصر الروماني، كما عثر على لقى أثرية من أدوات الاستخدام اليومى للطعام والشراب منها قوارير المياه والزمزميات وأدوات للطحن والأمفورات وهى أوانى فخارية لها مقبضين ومنتفخة البدن ورقبتها طويلة وكانت تستخدم لتخزين الزيوت والحبوب، ووسائل الإضاءة وهى مسارج الزيت الفخارية وعملات رومانية من النحاس والبرونز وأيقونات بيزنطية سقارة مدينة تتويج الملوك

ويشير الدكتور ريحان إلى التفرد والاستثنائية للآثار المصرية والذى يجب أن تستخدم فى الدعاية بدلًا من ثلث آثار العالم الشهيرة، وهذا التفرّد باعتراف اليونسكو من خلال وصفها لجبانة ممفيس ومقبرتها، ومنطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور حيت تسجيلها تراث عالمى عام

1979 حيث ذكرت فى معايير الترشيح "احتلت أهمية استثنائية لأول حضارة عرفت على وجه الأرض" لأن ممفيس عاصمة مصر من 2700 إلى 2150 قبل الميلاد، لعبت دورًا بارزًا فى تاريخها حتى العصر الرومانى حتى أن تتويج الإسكندر تم فى ممفيس، حيث اقترنت بتتويج الملوك وبالتالى فالحضارة المصرية أول وأقدم حضارة عرفت على وجه الأرض.





ويتابع الدكتور ريحان بان سقارة شهدت هذا العام اكتشافات متفرّدة ومنها اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط بواسطة بعثة آثار مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) تعودان إلى أواخر عصر الأسرة الـ30 وبداية العصر البطلمي الورشتين إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة وعددًا من اللقى الأثرية، ورشة التحنيط الآدمية عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن، وقد برع المصرى القديم فى عمل الطوب اللبن والبناء به كما جاء فى سورة القصص"فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا" القصص 38 وهذا يؤكد عدم مشاركة بنى إسرائيل فى بناء الحضارة المصرية بحجة تفوقهم فى عمل الطوب اللبن، كشف بداخل الورشة عن سريرين للتحنيط الآدمي من كتل حجرية علاوة علىالأواني الفخارية المرتبطة بالتحنيط والأواني الطقسية والكتان ومادة الراتينج الأسود المستخدمة في التحنيط، كما كشف عن ورشة لتحنيط الحيواناتوكذلك كشفت أعمال حفائر مركز زاهي حواس التابع لمكتبة الإسكندرية مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة عن آثار تعود الي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة منها مقبرة المدعو "خنوم جد إف"، وكان يعمل مفتشًا علي الموظفين والمقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية، والمقبرة الثانية للمدعو (مري) وصاحبها يحمل القاب عديدة مثل كاتم الأسرار، وأشهرهم مقبرة المدعو "مسي"كاهن المجموعة الهرمية للملك "بيبي الأول"، وعثر بها على 9 تماثيل من الحجر الجيري الملون منها تمثال لرجل يقف وبجانبه زوجته بحجم صغير في وضع الجلوس بجانب قدمه اليسري مما يعنى وقوف المرأة المصرية بجانب زوجها وظهورما ممسكة بقدم زوجها يؤكد أنها تحبه وتحنو عليه، كما عثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل المعبود بتاح سوكر وتماثيل علي هيئة معبودات وكذلك أواني فخارية ونذرية، مما يشير إى أن هذا الاكتشاف هو متحفًا متميزًا للآثار مغنية آمون

ويتابع الدكتور ريحان بأن البعثة الأثرية الهولندية الأيطالية المشتركة من متحف ليدن بهولندا والمتحف المصري بتورينو والعاملة كشفت عن مقبرة لشخص يدعى بانحسي من فترة حكم الرعامسة بمنطقة آثار سقارة تتضمن لوحة تصوّر صاحب المقبرة "بانحسي"، وزوجته "بايا"، والتي كانت تحمل لقب "مغنية آمون" وكانت كبيرة المنشدين فى المعبد تختص بالترانيم الدينية.

وكانت مغنية آمون كاهنة ومغنية مصرية عاشت في طيبة خلال النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد، كانت مسؤولة عن واجبات احتفالية في معبد الكرنك، مكرسة للإله آمون.وقد أهدى تابوتها الخديوي إسماعيل عام 1877 لإمبراطور البرازيل Don Pedro ll وظلت في تابوتها دون فتحه طوال 140 سنة، حتى احترقت وتفحمت في مدينة ريو دي جنيرو فى 2 سبتمبر 2018 فى حريق المتحف الوطني للبرازيل سياحة المسارات التاريخية

ويطالب الكتور ريحان بتنمية وتنشيط سياحة المسارات التاريخية فى مصر وهى سياحة سياحة رائجة دوليًا وتحقق منها إسبانيا المليارات فى مسار القديس يعقوب بن زبدي في كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا، وكل حاج يجتاز 100 كيلومتر سيرًا على قدميه أو200

كيلومتر على دراجة هوائية يحصل على شهادة حج هذا إلى جانب ملايين الأشخاص الذين يزورون المقام سنويًا.

ويوضح أن مصر تمتلك مسارات متفرّدة منها مسارات روحية مثل مسار نبى الله موسى ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت ومسارات أثرية مثل مسار الإسكندر الأكبر ومسار الدرب الأحمر بالقاهرة التاريخية ومسارات حربية مثل طريق حورس بشمال سيناء وطريق صلاح الدين إلى القدس بوسط سيناء ومسارات تعدين النحاس والفيروز بسيناء ومسارات تجارية مثل مسار الوكالات والخانات بالقاهرة التاريخية ومسارات أدبية مثل مسار نجيب محفوظ بشارع الجمالية، والمسار يمثل وحدة تاريخية تجمع بينها عبقرية متفرّدة فى العمارة والفنون والفكر الحضارى، ويطالب الدكتور ريحان بتنمية وتنشيطمسار أهرامات مصر ويضم 138 هرم تمثل إعجازًا حضاريًا لا مثيل له فى العالم وعمل شهادات من أوراق البردى معتمدة من وزارة السياحة والآثار وموثقة من الخارجية المصرية لكل من يزور مسار الأهرامات.آثار مصرية مكتشفة فى 2023آثار مصرية



