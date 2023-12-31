العثور على لوحة تعود إلى القرن السابع عشر فى كوخ إنجليزى وعرضها فى مزاد

MENAFN - Youm7) لسنوات ظلتلوحة من القرن السابع عشر لطفلة مخبأة على الجزء الخلفي من باب في كوخ إنجليزي مكتظ بالتحف، بعد وفاة المالك، وبعد العثور عليها من المقرر أن يتم عرض العمل الفني في مزاد علني في لندن، ليجلب ما بين 18000 جنيه إسترليني إلى 20000 جنيه إسترليني (21500 إلى 24000 دولار أمريكي).

لوحة الطفلة

ووفقًا لما ذكره موقع "أرت نت"، فإن وضع اللوحة في الجزء الخلفي من باب في كوخ إنجليزى، قد يشير إلى أن اللوحة وراءها سر كبير، وتصف دار هانسونز للمزادات التي من المقرر أن تبيع اللوحة في 28 يناير المقبل العمل الفنى بأنه تصور "لشخصية بالغة على شكل نموذج مصغر"، فهو عبارة عن طفلة جرى تصويرها بشكل غريب.

تم رسم اللوحة منذ ما يقرب من 400 عام، وتصور طفلة ملائكية ترتدي ثوبًا بطول الكاحل وياقة من الدانتيل، بينما تقف الطفلة في وضع مستقيم بجوار طاولة.

وقال كريس كيركهام، المدير المساعد لمزاد هانسونز، في بيان: "لقد فوجئت بالعثور على مثل هذه الصورة مخبأة، وتتضمن مجموعه المالك المتوفى العديد من اللوحات التي تم تعليقها على جدران أصغر بكثير مما كانت مخصصة له في الأصل، لقد ناضل من أجل الحصول على مساحة للعرض، وتم إخفاء هذه الطفلة الصغيرة بكل زينتها خلف الباب.

ومن المؤسف أن جامع التحف المنوط به عرض هذا العمل الفني توفي ونسي هذا العمل الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت.