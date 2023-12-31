العثور على لوحة تعود إلى القرن السابع عشر فى كوخ إنجليزى وعرضها فى مزاد

(MENAFN
- Youm7) لسنوات ظلت
لوحة من القرن السابع عشر لطفلة مخبأة على الجزء الخلفي من باب في كوخ إنجليزي مكتظ بالتحف، بعد وفاة المالك، وبعد العثور عليها من المقرر أن يتم عرض العمل الفني في مزاد علني في لندن، ليجلب ما بين 18000 جنيه إسترليني إلى 20000 جنيه إسترليني (21500 إلى 24000 دولار أمريكي).
لوحة الطفلة
ووفقًا لما ذكره موقع "أرت نت"، فإن وضع اللوحة في الجزء الخلفي من باب في كوخ إنجليزى، قد يشير إلى أن اللوحة وراءها سر كبير، وتصف دار هانسونز للمزادات التي من المقرر أن تبيع اللوحة في 28 يناير المقبل العمل الفنى بأنه تصور "لشخصية بالغة على شكل نموذج مصغر"، فهو عبارة عن طفلة جرى تصويرها بشكل غريب.
تم رسم اللوحة منذ ما يقرب من 400 عام، وتصور طفلة ملائكية ترتدي ثوبًا بطول الكاحل وياقة من الدانتيل، بينما تقف الطفلة في وضع مستقيم بجوار طاولة.
وقال كريس كيركهام، المدير المساعد لمزاد هانسونز، في بيان: "لقد فوجئت بالعثور على مثل هذه الصورة مخبأة، وتتضمن مجموعه المالك المتوفى العديد من اللوحات التي تم تعليقها على جدران أصغر بكثير مما كانت مخصصة له في الأصل، لقد ناضل من أجل الحصول على مساحة للعرض، وتم إخفاء هذه الطفلة الصغيرة بكل زينتها خلف الباب.
ومن المؤسف أن جامع التحف المنوط به عرض هذا العمل الفني توفي ونسي هذا العمل الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت.
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