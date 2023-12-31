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20 يناير آخر موعد للتقدم لمنحة خضير البورسعيدي لدراسة الخط العربى

12/31/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقديم للمنحة المجانية للدراسة في مدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة" في فنون الخط العربى، والتى تستمر مدة الدراسة فيها ثلاث أسابيع، حيث إن آخر موعد للترشح يوم 20 يناير 2024، ويقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة.

تتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة.

جدير بالذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.







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