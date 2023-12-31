Sunday, 31 December 2023 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هابل يلتقط صورة لخطوط داكنة في حلقات زحل

12/31/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) حقق تلسكوب هابل الفضائي في شيء غريب يتعلق بالحلقات الجميلة حول زحل، قد تتصور أن حلقات زحل سلسة تمامًا، ولكن في الواقع، تحتوي على بعض البقع الداكنة الغريبة التي تظهر بشكل متقطع، حيث تبدو مثل بقع غبار منتشرة فوق الحلقات وتظهر لبضع دورات فقط قبل أن تختفي مرة أخرى، مع وجود بعض الفترات لها نشاط أكثر بكثير من غيرها.



تمت ملاحظة هذه المتحدثات لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا بواسطة المركبة الفضائية Voyager 2، لكنها لا تزال غامضة إلى حد ما، ويبدو أنها مرتبطة بفصول الكوكب التي تبلغ مدتها سبع سنوات، وبالمجال المغناطيسي للكوكب.





زحل



تُظهر الصورة التي تم إصدارها حديثًا والتي التقطها هابل في أكتوبر من هذا العام المتحدث على شكل بقع داكنة على الحلقات، والتي تمت ملاحظتها كجزء من برنامج يسمى Hubble's Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL)، والذي يتتبعها أثناء تحركها.



وفقا لما أوردته Digitartlends، الآن هو الوقت المناسب لمراقبة البرامق، حيث سيحدث الاعتدال الخريفي لزحل في مايو 2025، ففي الماضي، لاحظ الباحثون ذروة في البرامق في الفترات التي سبقت الاعتدال وبعده.



وأوضحت إيمي سيمون، العالمة الرئيسية في برنامج أوبال من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، في بيان لها: "نحن نتجه نحو الاعتدال الزحل، حيث نتوقع أقصى نشاط للشعاع، مع ظهور تردد أعلى وشعاع أكثر قتامة خلال السنوات القليلة المقبلة".



على الرغم من أن الباحثين لاحظوا هذا الارتباط بين الفصول والأبراج، إلا أن الآلية الدقيقة التي تسببها لا تزال غير واضحة،
المظاهر ضخمة، تظهر على جانبي الكوكب وتمتد حتى الآن عبر الحلقات بحيث يمكن أن يكون حجمها أكبر من قطر الأرض، ويعتقد الباحثون أن الأمر مرتبط بتفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للكوكب.



وأوضح سايمون: "النظرية الرائدة هي أنه مرتبط بالمجال المغناطيسي القوي لزحل، مع نوع من التفاعل الشمسي مع المجال المغناطيسي".



لكن لا يزال من الصعب التنبؤ بدقة بموعد ومكان ظهور هذه المتحدثات، ولهذا السبب يحرص الباحثون على استخدام هابل خلال الفترة القادمة في هذا الشأن.












MENAFN31122023000132011024ID1107672507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث