بالون فضائى قادر على حمل الركاب على ارتفاع 20 ميلاً.. صور

MENAFN - Youm7) كشفت إحدى شركات السياحة الفضائية عن الكبسولة التي يمكنها نقل العملاء الذين يدفعون للسفر إلى الفضا ، والتي ستكون مرتبطة ببالون فضائى ضخم، حيث تظهر الصور الجديدة عملية إنشاء كبسولة Space Neptune، من جانب شركة Space Perspective الأمريكية في فلوريدا.تصور الشكل النهائى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سينقل Space Neptune الأشخاص على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلًا) فوق سطح كوكبنا، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر الأرض بزاوية 360 درجة أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي سيتم تجهيزها ببار وخدمة الواي فاي على متن البالون ومرحاض.

البالون الفضائىوتأمل الشركة أن يطير أول شخص قبل نهاية عام 2024، لكن هذا يعتمد على كيفية سير الرحلات التجريبية غير المأهولة.لقد أصدرت الشركة بالفعل عروضًا فنية لما سيبدو عليه Space Neptune، ولكن هذه هي الصور الأولى للكبسولة.بالون الفضاءوأطلقت Space Perspective على الكبسولة، التي يبلغ قطرها 15 قدمًا، أحدث أعجوبة في السفر المستدام إلى الفضاء، وجاء في الرسالة: "ألق نظرة من وراء الكواليس على تجميع ورؤية كبسولتنا الفضائية المصممة لآفاق جديدة".تُظهر الصور الجديدة أن Space Neptune لا يزال في منتصف عملية البناء، حيث يبدو أن الأثاث الداخلي والنوافذ مفقودة.ستكون نقطة البيع الأساسية لـ Space Neptune هي فخامة تصميمه الداخلي، الذي يشبه غرفة فندق فاخرة، وسيتم ربط الكبسولة المستديرة ببالون أكبر بكثير، مملوء إلى حد كبير بغاز الهيدروجين.كما سيبلغ حجم البالون 18 مليون قدم مكعب عند توسيعه بالكامل، وهو كبير بما يكفي لاحتواء ملعب لكرة القدم.