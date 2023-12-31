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اكتشاف ثغرة أمنية تستهدف هواتف أيفون.. تعرف عليها

12/31/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي (GReAT) عن ثغرة أمنية في النظام على شريحة (SoC) الذي تصنعه شركة أبل، إذ تعد هذه الثغرة أساسية لحملة هجمات أخيرة استهدفت هواتف آيفون معروفة باسم Operation Triangulation.


وتسمح هذه العملية للمهاجمين بتجاوز نظام حماية الذاكرة في هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام تشغيل iOS 16.6 أو الإصدارات الأقدم منه، حيث أن هذه الثغرة الأمنية المكتشفة هي ميزة في عتاد الهاتف، ومن المحتمل أنها تستند على مبدأ "الأمن الناتج عن عدم المعرفة"، وربما كانت الغاية من وجودها هي الاختبار أو تصحيح الأخطاء.



ويأتي دور هذه الميزة في هجمة Operation Triangulation بعد الهجوم الأولي صفري النقرات على خدمة iMessage وما يلي ذلك من رفع مستوى الصلاحيات.



وقد استغل المهاجمون هذه الميزة في العتاد لتجاوز وسائل الحماية المعتمدة على العتاد والتلاعب بمحتويات المناطق المحمية من الذاكرة، وتعد هذه الخطوة هامة ليحصل المهاجمون على التحكم الكامل بالجهاز المستهدف، قامت شركة آبل بمعالجة هذه الثغرة.


وفقا لكاسبريسكي، لم يتم توثيق هذه الميزة علناً، مما صعّب اكتشافها وتحليلها باستخدام أساليب الأمان التقليدية، حيث أجرى باحثو فريق GReAT هندسة عكسية واسعة النطاق وتحليلاً دقيقاً للتكامل بين عتاد وبرامج هواتف آيفون، مع التركيز بشكل خاص على عناوين الدخل والخرج المحددة على الذاكرة (MMIO)، والتي تعتبر ضرورية لتسهيل الاتصال الفعال بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) والأجهزة الطرفية في النظام.



لم يتم اكتشاف عناوين MMIO المجهولة التي يستخدمها المهاجمون لتجاوز وسائل حماية ذاكرة النواة في أي من مجالات مخطط الأجهزة، مما مثّل تحدياً كبيراً، كان على الفريق أيضاً فهم الطريقة المعقدة التي يعمل بها النظام على الشريحة وتفاعله مع نظام تشغيل iOS، خاصة فيما يتعلق بإدارة الذاكرة وآليات الحماية، تضمنت هذه العملية فحصاً شاملاً لمختلف مجالات مخطط الأجهزة، والكود المصدري، وصور النواة، والبرامج الثابتة في محاولة للعثور على أي ذكر لعناوين MMIO تلك.



علق "بوريس لارين"، الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي (GReAT): "هذه ليست بثغرة عادية، نظراً للطبيعة المغلقة لنظام iOS، فقد كانت عملية الاكتشاف صعبة واستغرقت وقتاً طويلاً، وتطلبت فهماً شاملاً لبنيات كل من الأجهزة والبرامج، ما يعلمنا إياه هذا الاكتشاف مجدداً هو أنه حتى وسائل حماية الأجهزة المتقدمة قد تفشل في مواجهة مهاجم متطور، لا سيما عندما تكون هناك ميزات تسمح بتجاوز وسائل الحماية."



وتعد Operation Triangulation حملة تهديدات متقدمة مستمرة
(APT) تستهدف الأجهزة العاملة بنظام iOS، تستخدم هذه الحملة طريقة معقدة لتوزيع الثغرات صفرية النقرات عبر خدمة المراسلة iMessage، وهو ما يقود بالمجمل لحصول المهاجمين على تحكم كامل بالجهاز المستهدف وبيانات المستخدم ضمنه.



كما أطلق فريق آبل تحديثات أمنية تعالج أربعاً من ثغرات اليوم صفر التي اكتشفها باحثو كاسبرسكي، وقد أثرت هذه الثغرات على طيف واسع من منتجات آبل
بما يتضمن هواتف آيفون، وأجهزة آيباد اللوحية، والحواسيب العاملة بنظام macOS، وأجهزة آبل TV، وساعات آبل ووتش الذكية.














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