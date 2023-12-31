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شركة Ispace اليابانية تخطط لوضع مركبة هبوط صغيرة على سطح القمر

12/31/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) عرضت شركة رحلات فضائية يابانية خاصة مركبة الهبوط على القمر قيد الإنشاء لمهمة جديدة على سطح القمر في عام 2024، وكتب المسؤولون في شركة ispace على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: "كان مهندسونا يعملون على نظام الدفع لمركبة الهبوط القمرية Resilience، والجسم الرئيسي والأنظمة الكهربائية، من بين أمور أخرى".





تصور مركبة الهبوط اليابانية




ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون هذه المحاولة الثانية لشركة ispace للهبوط على سطح القمر بعد خطأ ملاحي أدى إلى لتحطمها في محاولتها الأولى في عام 2023، وفي حال وصول المهمة الجديدة إلى السطح، فسوف تستضيف مركبة صغيرة.



يبلغ طولها 10.24 بوصة (26 سم) فقط، وعرضه 12.4 بوصة (31.5 سم)، وستحمل أيضًا كاميرا عالية الدقة بالقرب من المقدمة لالتقاط صور لغبار القمر أثناء جمع العينات.



ستكون هذه هي المحاولة الثانية لـ ispace للهبوط على سطح القمر بعد خطأ ملاحي أدى إلى تحطم الطائرة في محاولتها الأولى في عام 2023، أُطلقت أول مهمة قمرية، مركبة الهبوط Hakuto-R، في ديسمبر 2022 لكنها تحطمت أثناء محاولتها في أبريل، حيث أخطأ الكمبيوتر الموجود على متن المركبة الفضائية في تقدير الارتفاع، مما تسبب في هبوط اضطراري.



كما ستكون المهمة 2 قريبة جدًا من مركبة الهبوط Hakuto-R، التي تبلغ كتلتها حوالي 2200 رطل (1000 كجم)، لكن المهمة الجديدة تحتوي على برمجيات وتعديلات أخرى بناءً على ما حدث خلال المهمة الأولى، حسبما قالت شركة ispace.



وستأتى بعد المهمة 2، المهمة 3، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2026، وستستخدم هذه المهمة مركبة الهبوط القمرية Apex 1.0، وهي مركبة هبوط أكبر بسعة حمولة متوقعة تبلغ 1100 رطل (500 كجم).












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