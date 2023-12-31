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باحثون ألمان يكتشفون خللاً فى سيارات تسلا يمكنهم من القيادة الآلية بالكامل

12/31/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) لا تقدم سيارات شركة تسلا خيار القيادة الذاتية بالكامل، فيتولى وضع الطيار الآلي في تسلا مهام معينة مثل توسيط المسار، ولكن يحتاج السائق إلى الاستمرار في لمس عجلة القيادة لإظهار أنه مستعد لتولي المسئولية في جميع الأوقات، ومع ذلك، يبدو أن الوضع المخفي المعروف باسم "Elon mode"، المدمج في سيارات Tesla يتجاوز هذا، ولكن لم يتم تنشيطه بعد، لذلك اخترق باحثون ألمان سيارة تسلا موديل 3 من خلال التلاعب بدوائرها الداخلية، باستخدام معدات تكلف حوالي 600 يورو فقط من أجل الوصول لمثل هذه الميزات.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم لم يتمكنوا فقط من الوصول إلى "البيانات المهمة" حول السيارة، ولكنهم وجدوا رمزًا يؤكد الإعداد، وهو ما لم تعترف به شركة تسلا رسميًا.



أجرى البحث كريستيان ويرلينج ونيكلاس كونابفيل وهانز نيكلاس جاكوب، وهم ثلاثة طلاب دكتوراه في جامعة برلين التقنية (TU Berlin)، وقد قدموا نتائجهم في مؤتمر القرصنة Chaos Computer Club في هامبورج بألمانيا.



وقالوا في بيان: "لقد أظهر هجومنا على خلل الجهد الكهربائي على Tesla Autopilot، مما يتيح لنا امتيازات الوصول إلى النظام"، وأضافوا "مكننا الهجوم من استخراج تعليمات برمجية عشوائية وبيانات المستخدم من النظام."



وفقًا للفريق، يتطلب "خلل الجهد" الوصول الفعلي إلى دوائر السيارة وبالتالي لا يمكن إجراء الاختراق عن بُعد.



يتضمن خلل الجهد التسبب عن عمد في حدوث تقلبات قصيرة في مصدر الطاقة للدائرة، والتي يمكن أن تسبب خللًا في سيارة تسلا.



وسمحت هذه الثغرات للقراصنة الألمان بالوصول غير المصرح به إلى بيانات السيارة واستخراج البيانات الحساسة من ذاكرة الجهاز.



وتضمن ذلك معلومات شخصية عن السائق مثل جهات الاتصال الموجودة في دليل الهاتف ومواعيد التقويم، وكذلك بيانات حول السيارة مثل المواقع التي زارتها.



لكن الخبراء عثروا أيضًا على رمز يؤكد وجود إعداد Elon Mode الذي يقلل من تنبيهات مراقبة السائق.



يسمح هذا بالقيادة بدون استخدام اليدين، على الرغم من أن هذا يتعارض مع توصيات Tesla الرسمية ومن المحتمل أن يكون خطيرًا.



تم التكهن بأن وضع Elon مخصص للرئيس التنفيذي لشركة Tesla نفسه وعدد قليل من العملاء المختارين من اختياره، ويستخدم الطيار الآلي من Tesla بيانات الكاميرا وأجهزة الاستشعار لإنشاء تمثيل للعالم المحيط بالسيارة، والذي يتم عرضه افتراضيًا على شاشة داخل السيارة.



كما سمح اختراق النظام للفريق بالتقاط مقاطع فيديو لما كانت تشاهده السيارة على طول الطريق، مع استكمالها بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومثل الكثير من شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى، تجعل Tesla العملاء يدفعون المزيد مقابل ميزات إضافية مثل التسارع أو المقاعد الخلفية المدفأة.



يمكن أن يسمح اختراق كمبيوتر السيارة المدمج للمستخدمين بفتح هذه الميزات دون الدفع، وفقًا للفريق الألماني، ويشيرون إلى أن الشركة تستدعي أكثر من مليوني سيارة مزودة بنظام الطيار الآلي في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الحوادث المميتة.



وقد وقعت حتى الآن 19 حالة وفاة تتعلق بالطيار الآلي لشركة تسلا، إلى جانب مئات الحوادث غير المميتة، وفقًا لتحليل صحيفة واشنطن بوست.



وتحذر تسلا من أن السائقين الذين يستخدمون الأنظمة يجب أن يكونوا على استعداد للتدخل في جميع الأوقات، وفقًا لأي نظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني.














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