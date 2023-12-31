استشهاد 65 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المستمر على غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استشهد 65 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح، خلال الاربع وعشرين ساعة في عمليات القصف الإسرائيلي المكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 64 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الماضية، خلال قصف إسرائيلي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن أطقمها لم تستطع الوصول إلى المناطق الشرقية لمخيمات البريج والمغازي، التي تتعرض لقصف مدفعي وجوي مكثف، كما كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من قصفها الجوي على وسط مدينة خان يونس وشرقها، مما أدى لاستشهاد المزيد من الفلسطينيين، وتدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمنازل.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد صياد فلسطيني، بعد قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لمركب صيد فلسطيني، كان على مقربة من شواطئ مدينة رفح، التي تدفق إليها على مدار الأيام والأسابيع الماضية نحو مليون نازح من شمال ووسط القطاع، خاصة مع العدوان والقصف المدفعي والتوغل البري في عمق مدينة خان يونس التي تقع شمال مدينة رفح، التي نزح منها نحو ربع مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة في مدينة رفح.
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