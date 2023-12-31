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استشهاد 65 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المستمر على غزة - جريدة الوطن السعودية

12/31/2023 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد 65 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح، خلال الاربع وعشرين ساعة في عمليات القصف الإسرائيلي المكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 64 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الماضية، خلال قصف إسرائيلي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن أطقمها لم تستطع الوصول إلى المناطق الشرقية لمخيمات البريج والمغازي، التي تتعرض لقصف مدفعي وجوي مكثف، كما كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من قصفها الجوي على وسط مدينة خان يونس وشرقها، مما أدى لاستشهاد المزيد من الفلسطينيين، وتدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمنازل.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد صياد فلسطيني، بعد قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لمركب صيد فلسطيني، كان على مقربة من شواطئ مدينة رفح، التي تدفق إليها على مدار الأيام والأسابيع الماضية نحو مليون نازح من شمال ووسط القطاع، خاصة مع العدوان والقصف المدفعي والتوغل البري في عمق مدينة خان يونس التي تقع شمال مدينة رفح، التي نزح منها نحو ربع مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة في مدينة رفح.

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