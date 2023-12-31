استشهاد خطيب المسجد الأقصى في قصف إسرائيلي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استشهد نائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ووزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشيخ سلامة الذي شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، استشهد في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد العشرات من الفلسطينيين في المخيم مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.
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