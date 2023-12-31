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استشهاد خطيب المسجد الأقصى في قصف إسرائيلي - جريدة الوطن السعودية

12/31/2023 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد نائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ووزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشيخ سلامة الذي شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، استشهد في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد العشرات من الفلسطينيين في المخيم مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.

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