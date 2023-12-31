Sunday, 31 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

12/31/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم, اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض خطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص حكومة المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسمي العمرة والحج، ما يُحتّم على الجميع مضاعفة الجهود وتكامل العمل لتحقيق ذلك.
واستعرضت اللجنة خطط وزارة الحج بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تشمل تسهيل إجراءات الاستقبال والمغادرة وجاهزية المرافق السكنية ومتابعة عمليات النقل، بالإضافة إلى استعدادات المنافذ.
فيما قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, شرحاً عن خطتها الرامية لتوفير منظومة خدمات متكاملة تتوزع على مناطق رئيسية تشمل الساحات الخارجية والمصليات وأماكن الاعتكاف والمطاف والمسعى بما يُسهم في تيسير أداء المناسك لـ 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة، وتحقيقاً لذلك رفعت الهيئة كادرها البشري إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل يساندهم 5 آلاف متطوع ومتطوعة، كما تمت تهيئة المداخل و المخارج كافة بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة لتشمل 235 موقعًا للصلاة في المسجد الحرام.
وعرضت شركة مطارات جدة خطتها المزمع تنفيذها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تم رفع الجاهزية في جميع نقاط الفرز في جميع الصالات ولأجل ذلك تمت تهيئة 112 بوابة جسور متحركة، و 32 بوابة للحافلات وتجهيز 413 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات بالإضافة إلى توفير 354 موقفاً للحافلات ، كذلك تم رفع الجاهزية في مركز صحي الصالة الشمالية وتجهيز و22 بصالة الحج والعمرة صالة مكيفة للانتظار, كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

MENAFN31122023000089011017ID1107672500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث