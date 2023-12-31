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سعود بن طلال يرأس اجتماع مبادرة الأحساء صديقة الطفل

12/31/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اجتماع اللجان التوجيهية والتنفيذية لمبادرة (الأحساء صديقة الطفل)، واطّلع على الإنجازات الراهنة للمبادرة، ومسارات التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأكد محافظ الأحساء على أهمية تكامل الجهود نحو تعزيز الخطط والبرامج الرامية إلى الإسهام في دعم مبادرة (الأحساء صديقة للطفولة) ضمن مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لصندوق الأمم المتحدة (اليونيسيف)؛ انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، واهتمامها بالطفل من خلال توفير بيئة آمنة وسليمة تُمكنه من تنمية قدراته ومهاراته.
فيما استعرض أمين الأحساء المهندس عصام الملا، الفعاليات والبرامج التي أشرفت عليها مبادرة (الأحساء صديقة الطفل) خلال عام 2023، موضحًا أن برامج الشراكة المجتمعية المخصصة للطفل التي تم تنفيذها تضمنت (41% للأنشطة التعليمية، 30% أنشطة توعوية، 29% فعاليات ترفيهية)، وكذلك الإشارة إلى الوضع الراهن للمبادرة ومسارها القادم، إضافةً إلى الاطلاع على دليل المدن والمجتمعات الصديقة للأطفال في نسخته العربية.
كما تطرق المهندس الملا إلى مبادرات الشراكة المجتمعية، ومنها التعاون مع مجلس شؤون الأسرة، وتوقيع مذكرة تعاون مع مركز الإدارة الحكومية التابع لجامعة الأمير سلطان، ومركز الملك عبدالعزيز الوطني (إثراء) في تحدي تصميم مواقع انتظار الأطفال عند المدارس، حيث تم اختيار مدرستين في نطاق الأحساء (في مرحلة التخطيط والتنفيذ) على أن يتم تعميم ذلك لاحقًا على كافة مدارس المحافظة.
ونوه الملا إلى اعتزام الأمانة عقد (ملتقى المدن الصديقة للأطفال) بالتعاون مع مركز الإدارة المحلية، ويعد الملتقى داعمًا لتصميم وتخطيط المدن الصديقة للطفل في المملكة ومبادرات أنسنة المدن وجودة الحياة، لافتًا إلى أهمية مبادرة (المطار الصديق للطفل)؛ التي تنفذ بالتعاون مع مطار الأحساء الدولي، والتأكيد على أن يكون للأطفال الأولويات فيما يخص المرافق والتصاميم في الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير المطار.
وحضر الاجتماع رئيس جامعة الملك فيصل، وسعادة أمين الأحساء، ومدير شرطة محافظة الأحساء، ومدير عام التعليم بمحافطة الأحساء ، ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ، ومدير مكتب هيئة التراث بالأحساء.

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