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تعليم الرياض يصدر تكليفات قيادية لـ 52 من منسوبيه

12/31/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تكليف وتدوير القيادات الإدارية والتعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم مؤخراً ويبدأ تطبيقه غداً الاثنين الأول من يناير 2024.
وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع الشكر والثناء للقيادات المنتهي تكليفها لجهودهم المبذولة خلال فترة تكليفهم، متمنياً للمكلفين الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة لخدمة المنظومة التعليمية بشكل عام.
وأوضح متحدث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبد السلام الثميري، أن عدد المقاعد القيادية للإدارات والأقسام والوحدات في إدارة التعليم العامة بمنطقة الرياض في الهيكل التنظيمي 52 مقعداً، وذلك بنسبة 29% لقيادات نسائية و71% لقيادات رجالية.
وأشار الثميري إلى أنه تم تدوير 20 قياديا وقيادية بنسبة 38% في حين تم اختيار 13 من القيادات الجديدة بنسبة 25% وبلغت نسبة القيادات الثابتة في الإدارات والأقسام والوحدات 37% بواقع 19 مقعداً قيادياً.
وشهد الهيكل التنظيمي الجديد إلغاء عدد من الإدارات وضم العديد منها واستحداث إدارات جديدة وفق التطورات المتسارعة والحديثة في الإدارة والتعليم وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادئها العامة.
ويعمل الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التعليم العامة إلى استثمار المرونة والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.

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