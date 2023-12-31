الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم ثلاثة زوارق حوثية وإغراقها بعدما هاجمت سفينة في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد، عن قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وإغراقها ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصّة "إكس": إن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة "ميرسك هانغتشو" التي تعرّضت لإطلاق نار من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأضافت أن "أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية" التي ردت "بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها".