الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم ثلاثة زوارق حوثية وإغراقها بعدما هاجمت سفينة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد، عن قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وإغراقها ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصّة "إكس": إن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة "ميرسك هانغتشو" التي تعرّضت لإطلاق نار من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.
وأضافت أن "أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية" التي ردت "بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها".
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