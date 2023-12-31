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الحوثيون يحذرون أميركا وشركاءها من التصعيد وواشنطن تعلن إسقاط صاروخين باليستيين بمدمرة أميركية

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت جماعة الحوثيين اليمنيين تحذيرا للولايات المتحدة الاميركية من مغبة التصعيد ضد بلادهم.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين: نحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد بلدنا. واضاف: نحذر الدول التي تسعى واشنطن لتوريطها في حماية سفن العدو الصهيوني.
جاء ذلك عقب اعلان الولايات المتحدة اسقاط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر حسبما أعلن الجيش الأميركي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران. وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر.
ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استجابت المدمرتان "يو إس إس غريفلي" و"يو إس إس لابون" لطلب المساعدة من "ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه خلال عملية الإنقاذ هذه، أسقطت المدمرة "يو إس إس غريفلي" صاروخين أطلقا "في اتجاه سفن"
الجيش
الأميركي.

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