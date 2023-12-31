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إسرائيل تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القناة 12 الإسرائيلية تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية إسناد حقيبة الخارجية إلى يسرائيل كاتس بدلا من الطاقة، على أن يتولى إيلي كوهين حقيبة الطاقة بدلا
من
الخارجية.

MENAFN31122023000130011022ID1107672492

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