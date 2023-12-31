إسرائيل تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين

إسرائيل تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا من إيلي كوهين
التاريخ
12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت القناة 12 الإسرائيلية تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية إسناد حقيبة الخارجية إلى يسرائيل كاتس بدلا من الطاقة، على أن يتولى إيلي كوهين حقيبة الطاقة بدلا
من
الخارجية.
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