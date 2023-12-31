Sunday, 31 December 2023 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة ميرسك للشحن تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كوبنهاغن - أ.ف.پ: أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب المتمردين اليمنيين على إحدى سفنها التجارية.
وأبلغت سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب، ثم تعرضها لهجوم آخر من جانب أربعة زوارق تابعة للحوثيين مع محاولة الصعود على متنها. على إثر ذلك، أعلنت «ميرسك» أنها «ستؤخر كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة».

MENAFN31122023000130011022ID1107672491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث