شركة ميرسك للشحن تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) كوبنهاغن - أ.ف.پ: أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب المتمردين اليمنيين على إحدى سفنها التجارية.
وأبلغت سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب، ثم تعرضها لهجوم آخر من جانب أربعة زوارق تابعة للحوثيين مع محاولة الصعود على متنها. على إثر ذلك، أعلنت «ميرسك» أنها «ستؤخر كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة».
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